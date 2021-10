Elon Musk op managementdag Volkswagen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CEO Elon Musk van Tesla is afgelopen zaterdag verschenen tijdens een bijeenkomst die CEO Herbert Diess van Volkswagen organiseerde voor 200 van zijn topmanagers. Het betroft een driedaagse managementbijeenkomst waar managers van de Duitse autofabrikant van over de hele wereld aanwezig waren. Volgens een publicatie van Diess op zijn LinkedIn heeft Volkswagen een "nieuwe mindset" nodig om de nieuwe concurrentie het hoofd te kunnen bieden. En juist Tesla van Musk wordt gezien als de grote nieuwe concurrent. Volkswagen produceert veel meer auto's dan Tesla, maar in marktwaarde is de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's de Duitse sterkhouder al lang en breed voorbij. Diess zei met het Trinity-project vol te willen concurreren met Tesla, dat in het Duitse Grünheide een compleet nieuwe fabriek uit de grond stampt. De Trinity is volgens Volkswagen een elektrisch aangedreven sedan die vanaf 2026 in Wolfsburg gebouwd gaat worden en nieuwe maatstaven zal zetten op het gebied van actieradius, laadsnelheid en digitalisering. Bovendien zal de auto verregaand geautomatiseerd kunnen rijden volgens Level 4. "Als verrassingsgast was Elon Musk 's avonds bij ons voor een videogesprek. Blij te horen dat zelfs onze sterkste concurrent denkt dat we in onze transitie zullen slagen als we op volle kracht transformeren", schreef Diess. De Volkswagen-CEO noemde de wijze waarop Tesla omgaat met het chiptekort een goed voorbeeld van de snelheid waarin de Amerikaanse fabrikant schakelt. Als reden noemde Diess dat Tesla zijn eigen software ontwikkelt. "Binnen 2 tot 3 weken hadden ze nieuwe software die het mogelijk maakt om verschillende chips te gebruiken. Indrukwekkend", aldus Diess. Bron: ABM Financial News

