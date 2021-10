Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, waarbij Brent-olie tussentijd zelfs boven de 85 dollar per vat noteerde. Brent-olie, de wereldwijde benchmark, steeg tussentijds tot 85,10 dollar per vat, een niveau dat niet meer is gezien sinds 9 oktober 2018. De olieprijzen stegen nadat het Internationaal Energie Agentschap (IEA) donderdag een "enorme" omschakeling naar ruwe olie onder elektriciteitsproducenten opmerkte, aangezien de tekorten aan aardgas, vloeibaar aardgas en steenkool aanhouden. De olieprijs zag later op de dag een deel van de winsten vervliegen, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energie-agentschap EIA bleek dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie vorige week voor de derde opeenvolgende week zijn gestegen. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 8 oktober zijn gestegen met 6,1 miljoen vaten tot 427,0 miljoen vaten. De benzinevoorraden daalden met 2,0 miljoen vaten tot 223,1 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden fractioneel tot 129,3 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen daalde van 89,6 naar 86,7 procent. Het IEA verhoogde donderdag tevens zijn prognoses voor de wereldwijde vraag naar olie voor dit jaar en het volgende jaar met respectievelijk 170.000 vaten per dag en 210.000 vaten per dag, maar zei dat vanwege de aanhoudende energiecrisis het cumulatieve effect vanaf september zou kunnen oplopen tot 500.000 vaten per dag tot het eerste kwartaal van volgend jaar. "Zelfs als de productie in de komende maanden verder wordt opgevoerd zoals gepland, zal de oliemarkt in het vierde kwartaal nog steeds met ongeveer 1 miljoen vaten per dag onderbevoorraad worden", zei marktanalist Carsten Fritsch van Commerzbank. Een novemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 1,2 procent, ofwel 0,97 dollar, hoger op 82,28 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

