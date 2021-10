Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,7 procent tot 4.467,14 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 35.233,55 punten en de Nasdaq noteerde 0,4 procent hoger op 14.879,55 punten.



Na een moeilijke periode voor aandelen, heeft een sterke reeks van winstcijfers, waaronder de resultaten van Morgan Stanley en Citigroup, de markt de afgelopen dagen gesteund. Beleggers blijven echter bezorgd dat blokkades in de toeleveringsketen en een forse stijging van de energieprijzen de inflatie zullen aanwakkeren, wat centrale banken ertoe zou kunnen aanzetten de stimuleringsmaatregelen sneller dan verwacht in te trekken.

"De grote onzekerheid op dit moment blijft de duur van deze periode van hogere inflatie", zei marktanalist Allen Bond van Jensen Investment Management. "We zijn op zoek naar tekenen en data die ons inzicht geven in hoe bedrijven dit gaan beheersen, evenals de beperkingen in de toeleveringsketen", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in de VS bekend dat de Amerikaanse detailhandelsverkopen in september onverwacht zijn gestegen met 0,7 procent op maandbasis, terwijl de markt rekende op een daling met 0,2 procent.

De Amerikaanse importprijzen zijn in september weer gestegen met 0,4 procent op maandbasis, terwijl de exportprijzen stegen met 0,3 procent.

De New York Fed index voor de industrie in de regio New York is in oktober stevig gedaald, nadat de maand ervoor nog een zeer sterke stijging van 16 punten werd genoteerd. De index daalde in oktober met 15 punten naar een stand van 19,8.

De Amerikaanse bedrijfsvoorraden zijn in augustus op maand- en jaarbasis gestegen met respectievelijk 0,6 procent en 7,4 procent.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in oktober gedaald. De index voor het consumentenvertrouwen daalde 72,8 eind september tot 71,4 halverwege deze maand.

De euro/dollar noteerde op 1,1601. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1603 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1594 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,0 procent hoger.

Maandag staan in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak een tweetal cijfers geagendeerd. Voorbeurs verschijnen industriële productiecijfers van september, gevolg door vertrouwensdata onder huizenbouwers.

Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs behaalde in het derde kwartaal een hogere omzet uit investment banking en ook de totale inkomsten en winst waren boven verwachting. De voorzieningen op slechte leningen daalden ten opzichte van een jaar eerder. Het aandeel steeg 2,9 procent.

Alcoa won 16,5 procent, nadat de aluminiumproducent besloot om weer dividend uit te keren en een aandeleninkoopprogramma te starten van 500 miljoen dollar. In het derde kwartaal steeg de omzet dankzij de hogere prijzen voor aluminium en werd zo een recordwinst behaald. Alcoa blijft ook positief over de rest van 2021, maar waarschuwt wel voor aanhoudende inflatoire druk op onder meer grondstoffen.

Johnson & Johnson heeft een aantal activiteiten rond zijn talkpoederproducten ondergebracht in een aparte onderneming waarvoor het faillissement heeft aangevraagd. Hiermee hoopt J&J makkelijker een schikking te kunnen treffen in tal van slepende rechtszaken die beweren dat het talkpoeder kankerverwekkende stoffen bevat. J&J heeft dit altijd tegengesproken. Het aandeel noteerde 0,9 procent hoger.

Facebook moet zijn gebruikers beter informeren over de manier waarop het data verwerkt volgens de Ierse privacywaakhond. Een voorlopig voorstel waarmee Facebook mogelijk een boete krijgt opgelegd van 28 tot 36 miljoen euro, werd door de non profit organisatie NOYB, die de zaak in 2018 aanspande, openbaar gemaakt. De Ierse toezichthouder heeft het besluit nog niet formeel aangekondigd. Het aandeel daalde 1,3 procent.