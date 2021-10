AEX weer richting 800 punten na goede start cijferseizoen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week flink gestegen. Bij een slot van 800,41 punten op vrijdag, sloot de AEX op weekbasis 3,7 procent hoger. Daarmee sloot de index maar net onder het record van 800,61 punten in september. Vorige week sloot de hoofdindex op 772,05 punten.

Daarmee is de hoofdindex op het Damrak bijna helemaal hersteld van het recente koersverlies en komt de piek van iets meer dan 800 punten van 23 september weer in zicht.

Vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International wees onder meer op de uitstekende cijfers van met name Amerikaanse financials. De grootbanken uit de VS openden deze week als eerste de boeken over het derde kwartaal en stelden over het algemeen niet teleur.

Van Eerden verwacht dat de Europese financials, in lijn met de resultaten van sectorgenoten uit de VS, ook mooie cijfers zullen laten zien. De vermogensbeheerder rekent er ook op dat de beurzen tot eind van dit jaar nog een stuk zullen stijgen.

Inflatie dwingt Fed tot ingrijpen

Met de start van het cijferseizoen hadden beleggers deze week iets anders om zich op te richten dan alleen de stijgende energieprijzen en hoge inflatie. Toch waren inflatiecijfers uit de Verenigde Staten deze week niet mals.

De consumentenprijzen bleken in de maand september gestegen met 5,4 procent op jaarbasis, waarbij de energieprijzen met 25 procent toenamen. Er was gerekend op een inflatie van 5,3 procent, gelijk aan augustus.

De kerninflatie kwam op jaarbasis op 4,0 procent uit. Verder stegen ook de producentenprijzen in de VS in september, hoewel op maandbasis minder sterk dan voorzien.

"Een iets hoger dan verwacht inflatiecijfer in de VS heeft de kans vergroot dat de Fed eerder dan verwacht de beleidsrente zal verhogen", concludeerde investment manager Simon Wiersma van ING dan ook.

"De Fed zal een aanhoudend hoge inflatie met een hogere rente willen afremmen", aldus Wiersma. "Maar als de Fed de beleidsrente verhoogt, remt ze daarmee niet alleen de inflatie maar ook de economische groei."

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed, bleek deze week opnieuw dat het opkoopprogramma van de centrale bank mogelijk vanaf november wordt afgebouwd. Met een tempo van 15 miljard dollar per maand wat veel beleidsmakers van de Fed opperden in de notulen, zou het opkoopprogramma medio 2022 compleet zijn afgebouwd.

Aanhoudende problemen aanvoerketen probleem voor inflatie

Van invloed op de hoge inflatie zijn de aanhoudende problemen in de mondiale aanvoerketen.

Als die langer duren dan momenteel verwacht, is dit nadelig voor de inflatie-ontwikkeling, waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds deze week. De organisatie verhoogde de inflatieverwachting voor 2021 dan ook van 2,4 naar 2,8 procent en werd iets negatiever over de verwachte groei van de wereldeconomie.

De oplopende inflatie wordt deels veroorzaakt door de alsmaar stijgende olieprijzen. Die stegen deze week tot het hoogste niveau in zeven jaar. Na kort respijt zijn ook de gasprijzen deze week weer gestegen.

Het Internationaal Energieagentschap waarschuwde in zijn maandrapport dat door de huidige energiecrisis de vraag naar olie met 500.000 vaten per dag kan toenemen. Daarbij verhoogde het IEA de verwachte groei van de vraag naar olie in 2021 en 2022. Dat deed de OPEC in zijn maandrapport ook.

De WTI-olieprijs steeg deze week ruim 3 procent en noteerde vrijdag op meer dan 82 dollar. Het termijncontract voor aardgas, TTF, noteerde vrijdag op 93,50 euro, nadat donderdag nog een prijs van 102 euro werd bereikt.

"Door aanhoudende energietekorten zal de vraag naar olie aanhouden en verwachten we opwaartse winstbijstellingen van oliebedrijven. Daarom hebben we de weging van aandelen uit de sector energie in onze beleggingsstrategieën vorige week verhoogd naar overwogen", aldus Wiersma van ING.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,1601 en daarmee op weekbasis licht hoger.

Stijgers en dalers

In de AEX gingen Adyen en ArcelorMittal deze week ruim 10 procent hoger. ArcelorMittal staat er goed voor richting de publicatie van de derdekwartaalcijfers, waarin het staalbedrijf vermoedelijk meer winst heeft behaald. Credit Suisse ziet een aantrekkelijk instapmoment en plaatste het aandeel op de kooplijst.

IMCD won 9,4 procent. Signify profiteerde van een koopaanbeveling van Kepler Cheuvreux en steeg op weekbasis 6,7 procent.

Ahold Delhaize was de gebeten hond in de AEX, na een adviesverlaging van Goldman Sachs. Het aandeel was hekkensluiter met een verlies van meer dan 4,0 procent en naast Aegon de enige daler deze week. Goldman verlaagde het advies van Ahold omdat het aandeel het koersdoel van de zakenbank inmiddels bijna heeft bereikt.

De kwartaalupdate van Just Eat Takeaway.com viel aanvankelijk niet in de smaak, maar richting het eind van de week wist de maaltijdbezorger op te krabbelen en won 5,0 procent. Cat Rock vergrootte zijn belang in Just Eat Takeaway naar 5,93 procent, bleek uit een melding van de Amerikaanse toezichthouder SEC.

In de Midkap profiteerden AMG en Aperam net als ArcelorMittal van de hogere grondstofprijzen, met winsten van 7 tot bijna 10 procent op weekbasis.

Fagron steeg zo'n 4 procent na een kwartaalupdate. In het derde kwartaal steeg de omzet minder dan verwacht en Fagron verwacht dat het REBITDA resultaat aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 118 tot 124 miljoen euro zal uitkomen. KBC plakte afgelopen week een koopadvies op het aandeel. Volgens de analisten is het aandeel Fagron de afgelopen periode te hard afgestraft.

SBM Offshore was de sterkste daler in de AMX met een verlies van ruim 5 procent op weekbasis.

Bij de smallcaps steeg NSI bijna 5 procent na cijfers die conform de verwachting waren. CTP ging aan kop met een winst van 13,9 procent. terwijl Avantium de grootste daler was, met een min van 4 procent.

TomTom steeg ruim 10 procent op weekbasis. In het derde kwartaal viel de omzet mee bij de consumententak, maar viel die bij Automotive viel wat tegen, volgens analisten. Ook moest TomTom de outlook voor 2021 neerwaarts aanscherpen, maar dat was volgens marktkenners geen verrassing.

Het lokaal genoteerde RoodMicrotec ging deze week net gee. 6 procent hoger na cijfers. Fastned steeg 2,3 procent openen van de boeken.

Beter Bed won 2,7 procent op weekbasis na het publiceren cijfers. Volgens Degroof Petercam waren de resultaten beter dan verwacht. Vrijdag leverde het aandeel wel in.

Envipco won deze week 14 procent. Het bedrijf kreeg orders binnen voor meer dan 300 recyclingmachines van leidende Amerikaanse supermarkten in Connecticut, waar de wetgeving over statiegeld is uitgebreid.