NN Group bezit meer dan 15 procent van Fagron

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse verzekeraar NN Group heeft Fagron op de hoogte gesteld dat het ruim 15 procent van de aandelen van de magistrale bereider bezit. Dit liet Fagron vrijdagavond weten via een persbericht. NN Group bezat per 13 oktober 2021 een belang van 15,22 procent in Fagron. Capital Group meldde dat het per 13 oktober 2021 een belang van 3,82 procent in Fagron had, waarmee het concern onder de kennisgevingsdrempel van 5 procent terecht is gekomen. Bron: ABM Financial News

