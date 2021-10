Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,7 procent tot 469,39 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,8 procent op 15.587,36 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,6 procent op 6.727,52 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent hoger op 7.234,03 punten.

Europese aandelenmarkten zagen zich vrijdag met name gesteund door reis-, energie- en bankaandelen. Daarbij steeg de FTSE 100 index naar zijn hoogste niveau in 19 maanden, na de versoepeling van de testregels voor het coronavirus voor reizigers. De energiesector steeg vanwege de hoge olieprijs, terwijl de financials stegen na sterke winsten bij Amerikaanse banken.

"Na een schokkerig begin van de week lijken de aandelenmarkten overtuigd te raken dat bedrijven winst kunnen blijven maken, ondanks de gecombineerde druk van hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"Er lijkt nog steeds een element van zelfgenoegzaamheid onder investeerders te zijn dat stijgende energieprijzen niet zullen leiden tot een golf van vraagvernietiging, terwijl de haperingen in de aanvoerketen ook tot hogere prijzen leiden", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in Europa bekend dat de export van de eurozone in augustus op jaarbasis met 18,2 procent is gestegen, terwijl de import steeg met 26,6 procent.

De inflatie van Frankrijk kwam in september uit op 2,2 procent op jaarbasis, een versnelling in de prijsstijging voor consumentenproducten ten opzichte van augustus. Op maandbasis trad er een vertraging op met een plus van 0,2 procent tegen 0,6 procent in augustus.

De euro/dollar noteerde op 1,1599. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1597 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1594 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,3 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Hugo Boss steeg ruim 1,0 procent, nadat het concern zijn doelstellingen voor 2021 verhoogde, na sterke resultaten over het derde kwartaal, waarbij de omzet en winst de resultaten van voor de uitbraak van de coronaviruspandemie overtrof.

OVHcloud steeg gedurende zijn eerste handelsdag in Parijs met ruim 6,0 procent. De Franse cloud serviceprovider had zijn IPO geprijsd op 18,50 euro per aandeel, wat aan de onderkant was van de eerder afgegeven indicatieve bandbreedte van 18,50 tot 20,0 euro.

In Parijs ging Renault aan kop met een winst van ruim 3,0 procent, EssilorLuxottica steeg 2,5 procent, terwijl Danone een procent daalde. Pernod Ricard leverde een half procent in.

In Frankfurt was RWE met een winst van ruim 4,0 procent de sterkste stijger van de hoofdfondsen. HelloFresh steeg 4,0 procent. Bouwbedrijf Henkel was met een verlies van een procent de sterkste daler.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent hoger op 4.466,68 punten. De Dow Jones index steeg 0,9 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het groen.