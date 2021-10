Flink meer omzet en winst voor Goldman Sachs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft in het afgelopen kwartaal zowel de inkomsten als de winst zien stijgen. Dat bleek vrijdag uit de resultaten van de Amerikaanse zakenbank. De winst steeg in het derde kwartaal op jaarbasis hard, van 3,2 miljard naar 5,3 miljard dollar, met een winst per aandeel van 14,93 dollar. De inkomsten stegen dan ook met 26 procent van 10,8 miljard naar 13,6 miljard dollar. Op kwartaalbasis daalden de inkomsten wel met 12 procent. In het tweede kwartaal lagen deze op 15,4 miljard dollar. Echter ook toen verdiende Goldman 5,3 miljard dollar. Met deze resultaten overtrof de bank de verwachtingen van analisten verzameld door FactSet ruimschoots. Zij rekenden gemiddeld op 10,14 dollar winst per aandeel en 11,7 miljard dollar aan inkomsten. Goldman was goed te spreken over de investment bank, dat één van de beste kwartaalomzetten in de geschiedenis realiseerde. Vermogensbeheer presteerde juist wat minder, aldus de bank. De operationele kosten van Goldman liepen op jaarbasis op met 6 procent. Op kwartaalbasis was sprake van een afname met 24 procent. Goldman moest afgelopen kwartaal nog eens een voorziening treffen van 175 miljoen dollar voor slechte leningen. Dit is wel minder dan de 278 miljoen dollar vorig jaar, maar in het tweede kwartaal van dit jaar was er sprake van een vrijval. Het aandeel Goldman Sachs noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs in New York zo'n 2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

