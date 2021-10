Futures voorspellen hogere opening Wall Street

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat vrijdag een hogere opening tegemoet. Rond lunchtijd noteerde de futures op de S&P 0,3 procent hoger.

Donderdag sloten de Amerikaanse beurzen overtuigend in het groen. De resultaten van financials als Morgan Stanley en Bank of America werden positief ontvangen, net als macro-economische publicaties over de Amerikaanse arbeidsmarkt en inflatie.

"We kunnen wel stellen dat de Amerikaanse beurzen volledig 'risk on' zijn en beleggers niet bang zijn om te handelen in risicovollere activa", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Volgens Aslam verloopt het kwartaalcijferseizoen tot nog toe positief en waren de resultaten uit de Amerikaanse bankensector zeer sterk. Vrijdagmiddag opent Goldman Sachs als laatste grote financial de boeken.

Op macro-economisch vlak is er vrijdag aandacht voor een vijftal publicaties, waaronder de detailhandelsverkopen en importprijzen in september en het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan in oktober.

Voor de Amerikaanse detailhandelsverkopen wordt een daling met 0,2 procent verwacht in september. De importprijzen zouden met 0,5 procent zijn gestegen volgens de prognose.

Aslam wees verder op de stijging van bitcoin, die vrijdag rond 59.300 dollar noteert. "Het lijkt vrijwel zeker dat [toezichthouder] SEC de eerste bitcoin ETF zal toestaan, wat een bijzonder moment is voor de crypto gemeenschap die al sinds 2018 hierop wacht", aldus de marktanalist.

De euro/dollar noteert rond lunchtijd op 1,1605. Een vat WTI stijgt verder door en kost nu bijna 82 dollar.

Bedrijfsnieuws

Alcoa gaat vrijdag een 5 procent hogere opening tegemoet. In het derde kwartaal steeg de omzet dankzij de hogere prijzen voor aluminium en werd zo een recordwinst behaald. Alcoa bleef ook positief over de rest van 2021, maar waarschuwde wel voor aanhoudende inflatoire druk op onder meer grondstoffen.

Johnson & Johnson heeft een aantal activiteiten rond zijn talkpoederproducten ondergebracht in een aparte onderneming waarvoor het faillissement heeft aangevraagd. Hiermee hoopt J&J makkelijker een schikking te kunnen treffen in tal van slepende rechtszaken die beweren dat het talkpoeder kankerverwekkende stoffen bevat. J&J heeft dit altijd tegengesproken. Het aandeel stijgt voorbeurs een half procent.

Facebook moet zijn gebruikers beter informeren over de manier waarop het data verwerkt volgens de Ierse privacywaakhond. Een voorlopig voorstel waarmee Facebook mogelijk een boete krijgt opgelegd van 28 tot 36 miljoen euro, werd door de non profit organisatie NOYB, die de zaak in 2018 aanspande, openbaar gemaakt. De Ierse toezichthouder heeft het besluit nog niet formeel aangekondigd. Het aandeel gaat vrijdag vooralsnog een licht lagere opening tegemoet.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 1,7 procent bij een slot van 4.438,26 punten, de Dow Jones index won 1,6 procent op 34.912,56 punten en de Nasdaq eindigde 1,7 procent in de plus op 14.823,43 punten.