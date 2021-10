'Verkoop hoofdkantoor Evergrande mislukt' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De noodlijdende Chinese projecontwikkelaar Evergrande heeft de verkoop van zijn hoofdkantoor aan het Chinese staatsbedrijf Yuexiu Property in de prullenmand zien belanden, nu de koper de onderhandelingen afgebroken heeft. Dat zeggen twee bronnen aan persbureau Reuters. Het gaat om een deal van 1,7 miljard dollar die de noodlijdende groep extra ademruimte moest geven, nadat enkele obligatiebetalingen gemist werden in de afgelopen weken. Evergrande torst momenteel voor meer dan 300 miljard dollar schulden met zich mee en heeft al drie betalingen op zijn internationale obligaties gemist, waardoor een faillissement dreigt. De raad van bestuur van Yuexiu heeft in de laatste fase van de onderhandelingen op de stopknop gedrukt, omdat de schuldsituatie van Evergrande mogelijk complicaties zou veroorzaken om de transactie tot een vlot einde te brengen, aldus Reuters. In 2015 kon Evergrande het hoofdkantoor nog kopen van Chinese Estates Holdings voor 1,61 miljard dollar. Het pand werd daarmee in 1 klap de duurste activa in Hongkong van de groep, waarbij ook de hoogste prijs ooit per vierkante meter werd betaald voor een commercieel pand op dat moment in de stadstaat. Volgens een bron werd het grootste deel van de deal gefinancierd met speciale financiële producten, waardoor bij een verkoop de groep maar een beperkte hoeveelheid cash zou ontvangen. Bron: ABM Financial News

