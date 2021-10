Valuta: euro weer boven 1,1600 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag weer boven de 1,1600 dollar in een technisch gedreven markt, die op monetair vlak weet wat het te wachten staat.

"De bewegingen van het afgelopen etmaal stelden niet al te veel voor als je naar de bandbreedte kijkt", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. " De euro is even wat omhoog gegaan op 'selling-the-news'. De markt weet wat de centrale banken van zins zijn en daarmee zijn de komende macro-economische data in wezen een bevestiging van wat al is ingeprijsd. De 1,1620 dollar waar de euro momenteel ongeveer op noteert, is een technisch niveau dat de markt aan het testen lijkt", aldus Boele.

ABN AMRO heeft de ramingen voor andere valutaparen ook aangepast, nadat eerder de raming voor de euro/dollar al was bijgesteld. Voor het Britse pond ten opzichte van de dollar gaat de bank voor het eind van dit jaar nu uit van een koers van 1,32 dollar tegen de oude raming van 1,40 dollar. Die staat nu voor eind volgend jaar in het taxatieschema van ABN AMRO. De euro komt aan het eind van dit jaar naar verwachting uit op 0,85 pond, gelijk aan de oude raming. Voor eind 2022 zat de bank op 0,82 pond voor een euro, maar dat is nu 0,80 pond.

Het verschil in beleid tussen de centrale banken is en blijft volgens Boele een belangrijke factor voor de richting op de valutamarkten. "Begin deze week heeft onze VK-econoom zijn visie over het monetair beleid in het VK aangepast. We verwachten nu dat de Bank of England op 16 december de beleidsrente gaat verhogen van 0,10 naar 0,25 procent. Daarnaast verwachten we een renteverhoging van 25 basispunten in de eerste helft van 2022. Dit zal de Britse munt stimuleren. De financiële markten gaan nu uit van drie stapjes van 25 basispunten vóór september 2022. Dus we verwachten minder verkrapping dan andere analisten", aldus Boele.

"Wij denken dat het beleid van de ECB zich gaat vertalen in een lagere euro ten opzichte van munten waarvan de centrale banken eerder overgaan tot het verhogen van de rente. We denken dat de Fed, de Bank of England, de Bank of Canada, de Norges Bank en de centrale bank van Nieuw-Zeeland sneller de rente verhogen dan de ECB en dat de euro waarschijnlijk daalt ten opzichte van de Amerikaanse, Canadese en Nieuw-Zeelandse dollar, sterling en Noorse kroon."

We denken dat, naast de ECB, de centrale banken van Japan, Zwitserland, Zweden en Australië voorlopig nog niet overgaan tot het verhogen van de rente. Zij zullen waarschijnlijk de laatste in de rij zijn en hun valuta zullen hier naar grote waarschijnlijkheid neerwaartse druk van ondervinden.

De inflatie van Frankrijk kwam in september uit op 2,2 procent op jaarbasis, een versnelling in de prijsstijging voor consumentenproducten ten opzichte van augustus. Op maandbasis trad er een vertraging op met een plus van 0,2 procent tegen 0,6 procent in augustus.

De export van de eurozone steeg in augustus met 0,3 procent op maandbasis, aangepast voor seizoensinvloeden.

Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten de importprijzen over september, de Empire State index over oktober, de bedrijfsvoorraden over augustus en het voorlopige consumentenvertrouwen over oktober zoals gemeten door de Universiteit van Michigan.

Verder wordt vandaag de meerdaagse ontmoeting tussen de ministers van financiën van de landen die deel uitmaken van de G20-groep en de voorzitters van de relevante centrale banken afgerond.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent hoger op 1,1615 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8453 Britse pond. Het Britse pond won vrijdag 0,4 procent en noteerde op 1,3729 dollar.