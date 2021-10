ING en Just Eat Takeaway hoger op groen Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,6 procent op 795,54 punten. "Na een wisselvallige start van de week, lijken de beurzen voor te sorteren op het idee dat de bedrijfswinsten verder kunnen aantrekken ondanks de toegenomen druk van de hogere energieprijzen en verstoringen in de aanvoerketen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Op donderdag trokken de Amerikaanse beurzen nog in het hoogste tempo aan sinds maart, zo merkte SEB op, na sterke cijfers van banken, dalende steunaanvragen en minder snel stijgende producentenprijzen. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING verdwenen de zorgen over oplopende inflatie en afnemende economische groei wat naar de achtergrond. Een positief kwartaalbericht van de Taiwanese chipfabrikant TSMC en prima winstcijfers van een aantal Amerikaanse banken zorgden gisteren al voor een opgewekte stemming op de Europese beurzen, zo merkte Wiersma op, die ook de rentes zag dalen na een flinke opleving in de voorgaande weken. Toch blijven de verstoringen en vertragingen wereldwijd een probleem, zo ziet Hewson van CMC, eveneens wijzend op het tekort aan personeel. "Openstaande bestellingen werden nog niet volledig weggewerkt en dat zal ook nog wel maanden kunnen duren", aldus Hewson. Eerder deze week meldde Apple nog de productie van de iPhone 13 terug te moeten schroeven met 10 miljoen toestellen vanwege chiptekorten, terwijl Amazon volgens geruchten zou overwegen vliegtuigen van Boeing en Airbus te kopen om de eigen logistieke activiteiten op gang te houden. De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1608. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,1599. De olieprijzen stegen met 0,9 procent verder. Beleggers kijken vanmiddag nog uit naar cijfers uit de VS, onder meer over de importprijzen en de bedrijfsvoorraden. Ook staat de Empire State-index op de rol en het consumentenvertrouwen. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen trokken ING en Just Eat Takeaway.com de kar met winsten van 1,6 tot 2,7 procent. Shell profiteerde van de hogere olieprijs en een koersdoelverhoging door Berenberg en won 1,5 procent. Volgens analist Henry Tarr zijn olie-aandelen momenteel erg goedkoop en zullen de analistenconsensussen de komende periode worden verhoogd om de oplopende olieprijs mee te nemen. "Brent noteert momenteel boven de 80 dollar per vat en de Europese gasprijs en de Aziatische spotprijs voor LNG naderen recordniveaus", aldus de analist. Unilever verloor juist 0,9 procent en Ahold Delhaize 0,5 procent. In de AMX won Basic-Fit 3,7 procent na positieve rapporten van ING en Morgan Stanley. In beide rapporten werd het koersdoel voor de uitbater van fitnessclubs verhoogd. Fagron leverde 1,0 procent in. Onder de kleinere aandelen won CM.com 4,1 procent. Het lokaal genoteerde Beter Bed won 0,7 procent na cijfers. Volgens Degroof Petercam waren de resultaten beter dan verwacht. Bron: ABM Financial News

