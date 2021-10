'Winst Philips onder druk'

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het derde kwartaal van 2021 de winst onder druk zien staan. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus.

In het afgelopen kwartaal boekte Philips vermoedelijk een omzet van krap 4,2 miljard euro.

De divisie Diagnosis & Treatment droeg met krap 2,2 miljard euro flink bij aan de omzet, voorzien de analisten, terwijl Connected Care 1,1 miljard euro bijdroeg. De omzet uit Personal Health kwam vermoedelijk uit op 816 miljoen euro.

Op 25 maart kondigde Philips aan de tak Huishoudelijke Apparaten voortaan als niet-voortgezette activiteiten te rapporteren, nu deze activiteiten worden verkocht aan Hillhouse Capital. Deze desinvestering werd in het derde kwartaal van dit jaar afgerond.

Exclusief de tak Huishoudelijke Apparaten boekte Philips in het derde kwartaal van 2020 een omzet van 4,4 miljard euro met een aangepaste EBITA van 684 miljoen euro en een marge van 15,5 procent.

Op een vergelijkbare basis daalde de omzet met 6,8 procent volgens de analisten, vooral door een daling van maar liefst 36,8 procent bij Connected Care. Bij Diagnosis & Treatment viel de vergelijkbare omzet vermoedelijk wel 11,5 procent hoger uit. Personal Health realiseerde volgens de consensus een groei zien van 1,7 procent.

Het aangepaste EBITA-resultaat kwam volgens de analisten afgelopen kwartaal uit op 490 miljoen euro. De bijbehorende marge wordt ingeschat op 11,7 procent, beduidend lager dan vorig jaar.

Onder de streep restte volgens analisten een winst van 236 miljoen euro. Vorig jaar boekte Philips een winst van 340 miljoen euro.

Terugroep

Net als bij de cijfers over het tweede kwartaal zullen beleggers ook in de resultaten over het derde kwartaal uitkijken naar uitspraken over de terugroepactie van ademhalingsapparatuur.

De Nederlandse specialist in medische apparatuur riep in juni van dit jaar ademhalingsondersteunende apparaten terug, omdat het schuim dat wordt gebruikt om het geluid van de machines te dempen kan verslechteren en kleine deeltjes kan uitstoten die de luchtwegen irriteren. De vrijgekomen gassen kunnen ook giftig zijn of mogelijk zelfs kanker veroorzaken, meldde Philips destijds.

Zowel in het eerste als in het tweede kwartaal trof Philips voor deze problemen een voorziening van 250 miljoen euro, waardoor de totale kosten van de terugroepactie op ongeveer een half miljard euro worden geschat.

In september liet Pomerantz Law Firm nog weten een rechtszaak te zijn gestart tegen Philips namens beleggers die tussen 25 februari 2020 en 11 juni 2021 aandelen in het bedrijf kochten.

Pomerantz wil dat beleggers worden gecompenseerd voor de "significant onjuiste en misleidende" uitspraken die door Philips zijn gedaan aangaande de terugroepactie van beademingsapparatuur in de Verenigde Staten. Ook lopen er nog veel andere rechtszaken.

De omvang van de rechtszaken zorgt voor onzekerheid, maar gezien het beperkte aantal gevallen en de beperkte negatieve impact op de gezondheid, is ING van mening dat er in het licht van de correctie van het aandeel Philips genoeg tegenslag is ingeprijsd.

Inmiddels heeft Philips groen licht gekregen om een start te maken met de reparatie van de systemen. Het is nu de verwachting dat in september 2022 alle beademingsapparaten zijn hersteld.

"Het is vooralsnog te vroeg voor een uitgebreide update over de terugroepactie en de lopende rechtszaken, maar we zijn van mening dat het uitblijven van slechts nieuws, goed nieuws is", aldus analist Marc Hesselink van ING.

De analist kijkt in de cijfers over het derde kwartaal verder nog uit naar mogelijke problemen in de aanvoerketen. Tot dusver is Philips succesvol in het verkrijgen van de benodigde componenten, aldus ING. "Het bedrijf profiteert van zijn omvang en de gezondheidszorg krijgt doorgaans voorrang van toeleveranciers", aldus Hesselink.

Outlook

Ondanks de extra voorziening die Philips trof in het tweede kwartaal, zag het bedrijf in de afgelopen maanden geen reden om de outlook voor dit jaar aan te passen. Andere divisies vangen de tegenwind op, aldus het bedrijf.

Philips rekent dit jaar op een vergelijkbare omzetgroei van laag enkelcijferig tot circa 5 procent. Wel mikt Philips inmiddels op een stijging van de aangepaste EBITA-marge met 60 basispunten. Eerder was dit een bandbreedte van 60 tot 80 basispunten.

De analistenconsensus voorziet voor heel 2021 een vergelijkbare omzetgroei van 2,4 procent met een aangepaste EBITA-marge van 13,4 procent.

Philips opent de boeken maandag voorbeurs.