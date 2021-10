Aanhoudende omzetgroei voor Beter Bed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Beter Bed heeft in het derde kwartaal van dit jaar met de voortgezette activiteiten een hogere omzet geboekt en zegt op schema te liggen in de realisering van het strategisch plan 2025. Dit meldde de uitbater van matrassenketens uit Uden vrijdag voorbeurs. Topman John Kruijssen was goed te spreken over de ontvangst van de nieuwe activiteiten van het bedrijf. De omzet steeg in het derde kwartaal met 4,9 procent naar 56,5 miljoen euro, terwijl de verkopen via het onlinekanaal met 20,0 procent stegen, waarmee het aandeel hiervan in de groepsomzet it jaar tot nog toe steeg naar 26,5 procent. De orderinstroom van Beter Bed steeg op jaarbasis met 8,3 procent op vergelijkbare basis, wat op 30 september resulteerde in een orderboek van 29,2 miljoen euro. De onderneming voert momenteel zijn strategisch plan 2025 uit en stelde vrijdag daarin op schema te liggen. Het aandeel Beter Bed sloot donderdag op een groen Damrak 0,2 procent hoger op 5,56 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.