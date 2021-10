Europese beurzen openen naar verwachting flink hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een beduidend hogere opening tegemoet, na de winsten op Wall Street en de beste beursdag voor de S&P in 7 maanden.

IG voorziet voor vrijdag een openingswinst van 122 punten voor de Duitse DAX, een plus van 27 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 21 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd, meeliftend op het positieve sentiment op Wall Street waar de resultaten van de Amerikaanse grootbanken positief werden ontvangen.

"De zorgen over de energieprijzen en inflatie zijn wat afgezwakt, hoewel dit mogelijk van korte duur is, gezien de stijging van de gasprijzen", aldus analist Josh Mahony van IG.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees ook op de alsmaar stijgende olie- en gasprijzen, die druk zetten op aan energie gerelateerde sectoren, die gedwongen worden om in de productie te snijden door de sterk oplopende kosten en tekorten. Hewson wees onder meer op het nieuws dat de Belgische zinkspecialist Nyrstar zijn productie met 50 procent terugschroeft bij drie van zijn fabrieken in Europa.

Valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe zag een flinke daling van de Turkse lira na het nieuws dat drie leden van de Turkse centrale bank zijn ontslagen door president Erdogan.



Bedrijfsnieuws

Delivery Hero heeft bezorgingsdienst Hugo overgenomen, waarmee het zijn positie in Centraal-Amerika en het Caribisch gebied uitbreidt. Het aandeel daalde circa een half procent.

In Frankfurt vielen verder Siemens en SAP in positieve zin op, met plussen van zo'n 3 procent. Nutsbedrijven E.ON en RWE behoorden tot de grootste dalers in de DAX en verloren tot een procent.

In Parijs stond sectorgenoot Engie onder druk, met een verlies van een procent. ArcelorMittal was koploper in de CAC, met een plus van ruim 3 procent.

In Londen gingen mijnbouwers en grondstoffenaandelen aan kop. Antofagasta, Glencore, Anglo American, Rio Tinto en BHP wonnen 3 tot 4 procent.

Financials eindigden ook het groen na de sterke kwartaalcijfers van de Amerikaanse grootbanken. Société Générale, ING en Deutsche Bank wonnen rond één procent.

Euro STOXX 50 4.150,15 (+1,6%)

STOXX Europe 600 465,92 (+1,2%)

DAX 15.462,72 (+1,4%)

CAC 40 6.685,21 (+1,3%)

FTSE 100 7.207,71 (+0,9%)

SMI 11.892,52 (+0,7%)

AEX 790,84 (+1,7%)

BEL 20 4.203,02 (+1,3%)

FTSE MIB 26.277,57 (+1,2%)

IBEX 35 8.925,00 (+0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag wederom hoger.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag ook al hoger gesloten. Beleggers in New York hadden vooral aandacht voor de kwartaalcijfers van Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup en Wells Fargo, die beter waren dan verwacht.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van solide cijfers die het sentiment ondersteunen. Het optimisme werd versterkt door de dalende steunaanvragen in de Verenigde Staten en de Amerikaanse producentenprijzen, die in september minder sterk stegen dan verwacht.

De aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS kwamen afgelopen week uit op 293.000, het laagste aantal sinds maart 2020. Er was gerekend op 318.000 aanvragen. Een week eerder kwam het aantal aanvragen uit op 329.000.

De producentenprijzen stegen in september met 0,5 procent op maandbasis. Er was gerekend op een toename van 0,6 procent, na een stijging van 0,7 procent in augustus. De kernprijzen, exclusief voeding en energie, stegen met 0,1 procent.

Op jaarbasis stegen de Amerikaanse producentenprijzen echter met 8,6 procent. Dit was de sterkste stijging sinds de data op jaarbasis worden bijgehouden.

Econoom Mahir Rasheed van Oxford Economics waarschuwt dan ook dat hoewel er sprake lijkt van een matiging van de producentenprijzen, "de verslechterde dynamiek in de aanvoerketen en de recente stijging van de grondstoffenprijzen ervoor zullen zorgen dat de prijsdruk tot zeker in het nieuwe jaar aanhoudt."

Het Internationaal Energieagentschap waarschuwde donderdag in zijn maandrapport dat door de huidige energiecrisis de vraag naar olie met 500.000 vaten per dag kan toenemen. Daarbij verhoogde het IEA de verwachte groei van de vraag naar olie in 2021 en 2022.

Verder werd bekend dat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week met ruim 6 miljoen vaten zijn gestegen. Een vat WTI-olie werd donderdag ruim een procent duurder bij een settlement van 81,31 dollar.

Bedrijfsnieuws

De omzet van Morgan Stanley werd in het derde kwartaal gespekt door een flinke stijging van de opbrengsten uit investment bankactiviteiten. De winst per aandeel van 1,98 dollar was beter dan de 1,69 dollar waar analisten op rekenden. Het aandeel steeg meer dan 2 procent.

Citigroup kwam donderdag ook met beter dan verwachte resultaten over het afgelopen kwartaal, hoewel de netto rentebaten wel daalden. De winst per aandeel van 2,15 dollar was beter dan de 1,71 dollar die vooraf werd voorspeld. Het aandeel won ruim een half procent.

Bank of America behaalde in het derde kwartaal een winst per aandeel van 0,85 dollar, waar de markt 0,71 dollar voorzag. Met name de vermogensbeheertak presteerde sterk. Ook hoefde de bank minder voorzieningen voor slechte leningen te nemen. Het aandeel steeg meer dan 4 procent.

Wells Fargo behaalde met 1,17 dollar per aandeel een betere winst dan verwacht. Ook de omzet was beter dan vooraf voorspeld dan analisten, maar daalde wel ten opzichte van het derde kwartaal van 2020. Het aandeel viel uit de toon en daalde een procent.

Aandelen Moderna stegen ruim 3 procent nadat de adviescommissie van de FDA zich positief uitsprak over een boosterprik met het coronavaccin van de farmaceut bij volwassenen in medische hoog-risicogroepen.

GitLab was in trek op hun eerste beursdag op de Nasdaq. Het aandeel van het softwarebedrijf steeg donderdag naar bijna 104 dollar, zo'n 35 procent boven de uitgifteprijs van 77 dollar. Hiermee wordt het bedrijf van de Nederlandse oprichter CEO Sytse Sijbrandij gewaardeerd op 11 miljard dollar, op basis van de 143 miljoen aandelen die uitstaan na afronding van de IPO.

S&P 500 index 4.438,26 (+1,7%)

Dow Jones index 34.912,56 (+1,6%)

Nasdaq Composite 14.823,43 (+1,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag over de breide linie hoger.

Nikkei 225 28.935,80 (+1,4%)

Shanghai Composite 3,568,67 (+0,3%)

Hang Seng 25.170,47 (+0,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1608. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,1599.

USD/JPY Yen 113,96

EUR/USD Euro 1,1608

EUR/JPY Yen 132,27

MACRO-AGENDA:

08:45 Inflatie - September (Fra)

11:00 Handelsbalans - Augustus (eur)

14:30 Detailhandelsverkopen - September (VS)

14:30 Importprijzen - September (VS)

14:30 Empire State index - Oktober (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Augustus (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Oktober vlpg. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Goldman Sachs - Cijfers derde kwartaal (VS)