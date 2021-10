Weer recordkwartaal Alcoa Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alcoa heeft in het derde kwartaal van 2021 een recordwinst behaald dankzij een hogere omzet die werd gespekt door de hogere prijzen voor aluminium en alumina. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse aluminiumproducent. CEO Roy Harvey sprak in een toelichting van "wederom een uitstekend kwartaal." In de verslagperiode verbeterde de nettowinst op kwartaalbasis van 309 miljoen naar 337 miljoen dollar. In het derde kwartaal van 2020 draaide Alcoa nog een verlies van 49 miljoen dollar. De aangepaste winst per aandeel van 2,05 dollar was beter dan de 1,76 dollar die door FactSet-analisten werd voorspeld. De omzet steeg in het derde kwartaal op jaarbasis van 2,4 miljard naar 3,1 miljard dollar en was beter dan de 2,93 miljard dollar waar de markt op rekende. In het tweede kwartaal van 2021 werd een omzet behaald van 2,8 miljard dollar. De aluminiumleveringen daalden op kwartaalbasis met 6 procent, terwijl die van alumina stabiel bleven. Outlook Alcoa rekent nog altijd op een sterk boekjaar 2021 op basis van het aanhoudende economische herstel en de toegenomen vraag naar aluminium in alle eindmarkten. Het aluminiumsegment van het bedrijf voorspelt daarbij nog steeds een groei met dubbele cijfers op jaarbasis uit de verkoop van producten met toegevoegde waarde. Het bedrijf rekent er verder op dat de mondiale vraag naar aluminium met 10 procent stijgt ten opzichte van 2020 en hoger uitkomt dan het niveau van voor de coronacrisis, in 2019. Dit jaar verwacht het bedrijf nog steeds 2,9 miljoen tot 3,0 miljoen metrische ton aluminium te verschepen. De eerder verwachte 14,1 tot 14,2 miljoen metrische ton van alumina werd ook gehandhaafd. De verwachte leveringen van bauxiet werden neerwaarts bijgesteld met 1 miljoen droge metrische ton, naar 49 miljoen tot 50 miljoen ton. Alcoa verwacht in het vierde kwartaal aanhoudend positieve resultaten, aldus het bedrijf. Wel rekent Alcoa op aanhoudende inflatoire druk op grondstoffen en energieprijzen. Dit zal volgens het bedrijf onder meer merkbaar zijn bij de Spaanse fabriek San Ciprián. In de nabeurshandel op Wall Street steeg het aandeel Alcoa donderdag 2 procent. Bron: ABM Financial News

