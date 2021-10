Wall Street koerst hoger

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen koersen donderdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 stijgt 1,5 procent, de Dow Jones index wint 1,4 procent en de Nasdaq gaat 1,6 procent hoger.

Beleggers in New York richten zich op de kwartaalcijfers van een aantal grote banken. Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup en Wells Fargo presteerden in het derde kwartaal allemaal beter dan verwacht.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van solide cijfers die het sentiment ondersteunen. Het optimisme wordt versterkt door de dalende steunaanvragen in de Verenigde Staten en de Amerikaanse producentenprijzen, die in september minder sterk stegen dan verwacht.

De aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS kwamen afgelopen week uit op 293.000, het laagste aantal sinds maart 2020. Er was gerekend op 318.000 aanvragen. Een week eerder kwam het aantal uit op 329.000.

De producentenprijzen stegen in september met 0,5 procent op maandbasis. Er was gerekend op een toename van 0,6 procent, na een stijging van 0,7 procent in augustus. De kernprijzen, exclusief voeding en energie, stegen met 0,1 procent.

Op jaarbasis stegen de Amerikaanse producentenprijzen wel met 8,6 procent. Dit was de sterkste stijging sinds de data op jaarbasis worden bijgehouden.

Econoom Mahir Rasheed van Oxford Economics waarschuwt dan ook dat hoewel er sprake lijkt van een matiging van de producentenprijzen, "de verslechterde dynamiek in de aanvoerketen en de recente stijging van de grondstoffenprijzen ervoor zullen zorgen dat de prijsdruk tot zeker in het nieuwe jaar aanhoudt."

Het Internationaal Energieagentschap waarschuwde donderdag in zijn maandrapport dat de huidige energiecrisis de vraag naar olie met 500.000 vaten per dag kan verhogen. Daarbij verhoogde het IEA de verwachte groei van de vraag naar olie in 2021 en 2022.

Verder werd bekend dat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week met ruim 6 miljoen vaten zijn gestegen. Een vat WTI-olie kost donderdagavond bijna 81 dollar.

De euro/dollar handelt donderdagavond op 1,1589.

Bedrijfsnieuws

De omzet van Morgan Stanley werd in het derde kwartaal gespekt door een flinke stijging van de opbrengsten uit investment bankactiviteiten. De winst per aandeel van 1,98 dollar was beter dan de 1,69 dollar waar analisten op rekenden. Het aandeel stijgt donderdag 1,4 procent.

Citigroup kwam donderdag ook met beter dan verwachte resultaten over het afgelopen kwartaal, hoewel de netto rentebaten wel daalden. De winst per aandeel van 2,15 dollar was beter dan de 1,71 dollar die vooraf werd voorspeld. Het aandeel stijgt licht.

Bank of America behaalde in het derde kwartaal een winst per aandeel van 0,85 dollar, waar de markt 0,71 dollar voorzag. Met name de vermogensbeheertak presteerde sterk. Ook hoefde de bank minder voorzieningen voor slechte leningen te nemen. Het aandeel stijgt 3,3 procent.

Wells Fargo behaalde met 1,17 dollar per aandeel een betere winst dan verwacht. Ook de omzet was beter dan vooraf voorspeld dan analisten, maar daalde wel ten opzichte van het derde kwartaal van 2020. Het aandeel valt uit de toon ten opzichte van sectorgenoten en daalt 1,7 procent.

GitLab is in trek op hun eerste beursdag op de Nasdaq. Het aandeel van het softwarebedrijf stijgt donderdag tot 94,57 dollar, bijna 23 procent boven de uitgifteprijs van 77 dollar. Hiermee wordt het bedrijf van de Nederlandse oprichter CEO Sytse Sijbrandij gewaardeerd op 11 miljard dollar, op basis van de 143 miljoen aandelen die uitstaan na afronding van de IPO.