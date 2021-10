Video: vooral techfondsen bieden kansen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International ziet met name kansen in de techfondsen, die recent behoorlijk zijn gedaald, maar nu weer aan een opmars bezig zijn. Dit zei de vermogensbeheerder voor de camera van ABM Financial News. Van Eerden verwacht tevens dat de Europese financials, in lijn met sterke cijfers van hun sectorgenoten in de VS, dit cijferseizoen goed zullen presteren. De vermogensbeheerder verwacht dat de beurzen tot eind van dit jaar nog een stuk zullen stijgen. Klik hier voor: vooral techfondsen bieden kansen Bron: ABM Financial News

