Beursblik: pas in 2023 weer normale gasprijs

(ABM FN-Dow Jones) De gasprijzen breken records en een normalisering van de prijzen wordt niet verwacht voor 2023. Dit zei energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO in zijn maandelijkse Energiemonitor.

De econoom wijst daarbij op de lage voorraadniveaus van gas, "terwijl het winterseizoen nog moet beginnen". De grootste onzekerheid en daarmee de grootste prijsdruk wordt voor de komende maanden voorzien.

Om die reden verhoogde Van Cleef zijn ramingen voor de gasprijs. Voor eind 2021 voorziet ABN AMRO een gasprijs (TTF) van 50,00 euro per MWh, waar eerder nog werd uitgegaan van 30,00 euro. Voor eind 2022 voorziet Van Cleef een prijs van 30,00 euro per MWh, wat 50 procent meer is dan bij de vorige raming. "Pas in 2023 zien we een normalisering van de gasprijzen", zei van Cleef. Eind 2023 mikt hij op 22,00 euro.

Daarnaast wees de econoom erop de olieprijzen door de lange termijntrend zijn gebroken, door de onverwacht snellere groei van de vraag, terwijl het aanbod slecht marginaal wordt verhoogd door OPEC+. Aangezien Van Cleef verwacht dat de vraag nog verder zal toenemen en de balans tussen vraag en aanbod iets uit de pas loopt, verhoogde de econoom ook zijn ramingen voor de olieprijs. Voor eind 2021 voorziet ABN AMRO een Brent en WTI-prijs van respectievelijk 80,00 en 76,00 dollar per vat. In maart 2022 voorziet de bank voor Brent een prijs van 85,00 dollar per vat en voor WTI 82,00 dollar per vat. Eind 2022 wordt de Brent-prijs geraamd op 70,00 dollar per vat en WTI op 67,00 dollar per vat.