Meevallende winst Morgan Stanley

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft in het derde kwartaal van 2021 beter dan verwacht gepresteerd. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse bank. Topman James Gorman sprak van opnieuw een sterk kwartaal voor zijn bank. Niet alleen stegen de inkomsten, aldus de CEO, maar de efficiency verbeterde ook. De tak investment banking zag de inkomsten met liefst 67 procent op jaarbasis stijgen. De bank rapporteerde ruim 14,7 miljard dollar aan inkomsten, een flinke stijging ten opzichte van de 11,7 miljard dollar in het derde kwartaal van 2020. De nettowinst kwam op 3,7 miljard dollar uit, ofwel 1,98 dollar per aandeel. Een jaar geleden was dit 2,7 miljard of 1,66 dollar per aandeel. Dit is beter dan verwacht. De consensus rekende op 1,69 dollar per aandeel. De voorzieningen voor kredietverliezen waren min of meer nul. De CET1 ratio kwam uit op 16,0 procent. Dat was een kwartaal eerder 16,7 procent. Het aandeel Morgan Stanley lijkt donderdag 1,7 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

