Wells Fargo profiteert van vrijval voorziening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Wells Fargo had in het derde kwartaal zoals verwacht wat minder inkomsten dan een jaar eerder, maar boekte ook fors meer winst, dankzij vrijvallende voorzieningen voor oninbare leningen. Dat maakte de Amerikaanse bank donderdagmiddag bekend. De nettowinst steeg van 3,2 miljard tot 5,1 miljard dollar, omdat er 1,65 miljard aan voorzieningen vrijviel. Een jaar eerder werd er nog voor driekwart miljard dollar toegevoegd aan de stroppenpot, in verband met de coronacrisis. Daar tegenover stond een operationele verliespost van 250 miljoen dollar, in verband met een boete van toezichthouder OCC. Wells Fargo voldeed niet aan afspraken die in 2018 werden gemaakt nadat was gebleken dat de bank rekeningen opende zonder toestemming van zijn klanten. Wells Fargo schiet tekort in het beperken van verliezen, oordeelde de OCC, en wordt nu beperkt in zijn hypotheekbedrijf totdat de problemen zijn opgelost. CEO Charlie Scharf benadrukte dat deze problemen al bestonden voordat hij aantrad. De inkomsten van Wells Fargo daalden afgelopen kwartaal met 2 procent tot 18,83 miljard dollar. Dit was beter dan de 18,27 miljard die was voorzien door analisten, volgens FactSet. De nettorentebaten daalden met 5 procent tot 8,91 miljard dollar. Het leningenboek kromp van 932 miljard een jaar eerder naar 854 miljard dollar, vooral door een afname van leningen aan consumenten en kleine bedrijven. Vergeleken met het tweede kwartaal was de situatie stabiel. Een lage rente en een fragiele economie beperken de vraag naar leningen. Woensdag meldde zakenbank JPMorgan al dat het leningenboek afgelopen kwartaal niet is gegroeid. Het aandeel Wells Fargo lijkt ruim een procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.