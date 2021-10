Futures wijzen op hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen donderdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,6 procent in het groen. Daarmee houden de Amerikaanse aandelenmarkten de opwaartse trend van woensdag vast, na de voorgaande drie handelssessies juist lager te zijn gesloten. De markt schudde woensdagavond de hoger dan verwachtte inflatiedata en de bevestiging van de Federal Reserve om de afbouw van het obligatie-opkoopprogramma waarschijnlijk half november te starten van zich af. Monetaire stimuleringsmaatregelen, overheidsuitgaven en effectieve coronavirusvaccins hebben de economie gestimuleerd, terwijl de S&P 500 sinds het dieptepunt in maart 2020 met 95 procent is gestegen. Maar de laatste tijd hebben zorgen over problemen in de aanvoerketen, stijgende rentes en dito olieprijzen de positieve stemming onder druk gezet. "De markt maakt wat groeipijnen door", zei marktstrateeg Emily Roland van John Hancock Investment Management. Beleggers maken zich zorgen dat de stijgende inflatie de winstmarges van bedrijven zal aantasten en de Federal Reserve mogelijk dwingt om de plannen om de rente te verhogen te versnellen. "Ik denk dat de Fed misschien gedwongen wordt om de rente sneller te verhogen dan ze willen", zei marktanalist Carter Henderson van Fort Pitt Capital Group. "Inflatie is in mijn ogen niet van voorbijgaande aard", zei hij. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en producentenprijzen in september, gevolgd door de wekelijkse olievoorraden later op de dag. De euro/dollar noteerde op 1,1609. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1591 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1592 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 1,1 procent hoger. Bedrijfsnieuws UnitedHealth heeft het afgelopen kwartaal een nettowinst geboekt van 4,1 miljard dollar, ofwel 4,28 dollar per aandeel, op een 11 procent hogere omzet van 72,3 miljard dollar. De meevallende kwartaalcijfers waren voor de zorggigant nogmaals aanleiding om de outlook voor 2021 te verhogen. Het aandeel steeg voorbeurs 2,2 procent. Facebook gaat de controle over sommige interne discussiegroepen aanscherpen, nadat een voormalig werknemer bestanden had verzameld uit deze online discussiegroepen voor werknemers en doorspeelde naar de media. Pakketvervoerder LaserShip neemt concurrent OnTrac Logistics over voor circa 1,3 miljard dollar. Werknemers van Deere zijn in staking gegaan, omdat ze meer loon willen. Het aandeel noteerde voorbeurs 0,3 procent hoger. Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley en Wells Fargo komen donderdag met kwartaalcijfers. Nabeurs publiceert Alcoa resultaten. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,3 procent hoger op 4.363,80 punten. De Dow Jones index eindigde vlak op 34.377,81 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,7 procent tot 14.571,64 punten. Bron: ABM Financial News

