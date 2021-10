Beursblik: actie vereist bij ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) Het wordt tijd voor ForFarmers om in actie te komen, na jarenlange zwakke operationele prestaties. Dit zegt analist Christophe Beghin van zakenbank Kempen in gesprek met ABM Financial News.

"Het is urgent", vindt de analist, en hij wil vlot "substantiële veranderingen" zien bij de beursgenoteerde veevoerspecialist.

Tussen 2016 en 2020 vielen de operationele prestaties tegen, aldus Beghin, en ook de beloning van de aandeelhouder was karig volgens de analist. Zo bleef de onderliggende EBITDA vlak, terwijl er voor 16 miljoen euro aan EBITDA werd geacquireerd en de operationele kosten met 10 miljoen euro werden teruggedrongen. En 2021 belooft volgens Kempen het zwakste jaar sinds 2013 te worden, met een EBITDA van 88 miljoen euro.

Beghin stelt drie veranderingen voor. Allereerst zou ForFarmers een eigen aandeleninkoopprogramma moeten lanceren om tot 10 procent van het uitstaande aandelenkapitaal in te kopen. "Daar is voldoende financiële ruimte voor", meent de analist. En het zou een bewijs zijn dat het management in zijn eigen EBITDA-doelstelling voor 2025 gelooft.

Vervolgens zou de analist graag zien dat de Britse activiteiten worden verkocht. Onder meer wijst hij op de "overmatige en ongerechtvaardigde" kapitaalbehoefte van de Britse tak. Sowieso is de Britse markt in de ogen van Beghin niet interessant genoeg en kan de verkoopopbrengst worden geïnvesteerd in andere divisies en richting de aandeelhouder vloeien.

Tot slot moet ForFarmers meer werk maken van overnames, vindt de analist. Als voorbeeld noemt hij de recente overname van De Hoop Mengvoeders, waar ForFarmers vermoedelijk slechts vier keer de EBITDA voor betaalde. Overigens is Beghin te spreken over de kunde van de 'dealmakers' die ForFarmers in huis heeft. Mocht het echter niet tot een grote overname komen in de komende zes maanden, dan zou ForFarmers volgens de analist van Kempen ten minste een pay out ratio van 60 procent moeten hanteren voor het dividend 2021.