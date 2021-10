Beursupdate: Adyen en ASML helpen AEX vooruit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,4 procent op 788,14 punten. "De Europese beurzen zijn deze week iets redelijk veerkrachtig, hoewel ze de afgelopen dagen ook gevoelig waren voor hun eigen ups en downs", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Het blijft extreem moeilijk om richting te bepalen, hoewel de veerkracht van de Amerikaanse beurzen op woensdag een positief effect lijkt te hebben op de aandelenmarkten in Europa vandaag", zo stelde de marktanalist bovendien. "Beleggers hebben vandaag wat vertrouwen in de kracht van de mondiale economie, nu de pandemie langzaam naar de achtergrond verschuift", aldus analisten van SEB. "De markt wacht desondanks wel op meer duidelijkheid over hoe lang de inflatie nog zo hoog blijft." De inflatierisico's blijven volgens Hewson inderdaad een "duidelijke en aanwezige" bron van zorg, nadat de Chinese producentenprijzen in september met liefst 10,7 procent stegen, na een plus van 9,5 procent een maand eerder. De stijging van de consumentenprijzen waren "iets minder heftig" met 0,7 procent, aldus Hewson. Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat de tienjaarsrentes terugliepen na Amerikaanse inflatiecijfers op woensdag en na een sterke stijging in de voorgaande weken. Dit zorgde er vanochtend, net als gisteravond, voor dat techaandelen de weg omhoog hervonden en financials juist onder druk stonden. De stemming bij financials wordt volgens Wiersma ook gedrukt door negatief ontvangen kwartaalcijfers van JPMorgan Chase & Co op woensdag. Desondanks verwacht Wiersma dat de rentedaling tijdelijk zal zijn, omdat de prijsdruk in de Amerikaanse economie, maar ook wereldwijd, de komende maanden verder zal toenemen. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1617. De olieprijzen stegen met een procent. Energiebureau IEA verhoogde vanochtend zijn verwachtingen voor de vraag naar olie dit jaar met 170.000 vaten per dag en voor 2022 met 210.000 vaten per dag. De huidige energiecrisis heeft geleid tot een verschuiving die de vraag naar olie, aldus het agentschap. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg Adyen met 3,4 procent, terwijl ASML 3,5 procent bijschreef. ArcelorMittal won 2,2 procent na een adviesverhoging door Credit Suisse van Neutraal naar Outperform. Aegon en AkzoNobel leverden tot 1,4 procent in. Akzo kreeg een negatief rapport van Jefferies om de oren. Het advies ging van Kopen naar Underperform. In de AMX won Alfen 2,5 procent en Intertrust 1,8 procent. PostNL verloor 1,3 procent, net als Flow Traders. Onder de kleinere aandelen won CM.COM 3,6 procent. De koers vanTomTom daalde na een kwartaalupdate aanvankeklijk stevig, maar staat inmiddels weer in het groen. TomTom heeft in het derde kwartaal een meevallende omzet behaald bij de consumententak, maar die bij Automotive viel wat tegen, zo zag analist Peter Olofsen van Kepler Cheuvreux. Ook moest TomTom de outlook voor 2021 neerwaarts aanscherpen. Echter die bijstelling was al door de analistenconsensus verwacht en was daarom volgens ING niet een heel grote verrassing. Het lokaal genoteerde Roodmicrotec won 7,0 procent na cijfers. Bron: ABM Financial News

