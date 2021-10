IEA verhoogt verwachte vraag naar olie

(ABM FN-Dow Jones) Energiebureau IEA heeft zijn verwachtingen voor de vraag naar olie dit jaar verhoogd met 170.000 vaten per dag en voor 2022 met 210.000 vaten per dag. Dat bleek uit het maandelijkse rapport van de organisatie in Parijs.

De huidige energiecrisis heeft geleid tot een verschuiving die de vraag naar olie met 500.000 vaten per dag kan laten stijgen, ten opzichte van normale omstandigheden, volgens het agentschap.

Tekorten aan aardgas, LNG en steenkool stuwen de vraag naar olie op, waardoor de markt zeker tot het einde van het jaar krap zal zijn, voorspelde IEA. De oliefutures voor Brent en WTI-olie zijn inmiddels gestegen tot ruim 83 en 80 dollar.

De mondiale vraag naar olie stijgt dit jaar met 5,5 miljoen vaten per dag, verwacht de organisatie, en volgend jaar met met nog eens 3,3 miljoen vaten per dag. Daarmee zou de vraag volgend jaar uitkomen op 99,6 miljoen vaten per dag, wat iets hoger is dan de niveaus voorafgaand aan de coronacrisis.

De vraag naar benzine ligt inmiddels nog 2 procent lager dan het niveau voor de coronacrisis. Dit was aan het begin van dit jaar echter nog 10 procent. In de luchtvaart is de achterstand nog groter.

Productie en voorraden

Het aanbod zit ook weer in de lift. IEA ziet de productie tussen september 2021 en het einde van het jaar met 2,7 miljoen vaten per dag toenemen. De OPEC+ landen zijn goed voor 1,5 miljoen extra vaten en de andere landen, waaronder de Verenigde Staten, voor de rest. In september daalde de mondiale olieproductie overigens met 260.000 vaten per dag, tot 96 miljoen vaten, door productieverliezen door orkanen in de Golf van Mexico.

De olievoorraden van de OESO-landen daalden in augustus met 28 miljoen vaten tot 2.824 miljoen vaten. Dit is 162 miljoen vaten minder dan het vijfjaarsgemiddelde voorafgaande aan de coronacrisis. Er is nog 98 miljoen vaten aan ruwe olie in drijvende opslag, na de daling in augustus met 8,5 miljoen vaten.

In september lijken de voorraden met nog eens 23 miljoen vaten te zijn gedaald, in de VS, Europa en Japan, aldus IEA.