'TomTom moet outlook weer aanscherpen'

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalomzet van TomTom was min of meer in lijn met de verwachtingen, maar de kwaliteit van de omzet viel tegen, nu de consumententak meeviel, maar Location Technology tekort schoot. Dit concludeerde analist Marc Hesselink van ING donderdag. Vooral het onderdeel Automotive viel tegen. Een heel grote verrassing noemde Hesselink dit niet, omdat iedereen weet dat een tekort aan halfgeleiders de autofabrikanten hard treft. De problemen houden volgens TomTom echter wel langer aan dan aanvankelijk voorzien. TomTom verwacht dit jaar aan de onderkant van de eerder afgegeven omzetdoelstelling uit te komen en rekent verder op een positieve vrije kasstroom van ongeveer 2 procent van de omzet. Die lagere vrije kasstroom noemt Hesselink eveneens geen verrassing. "Dit zat al in de consensus." ING heeft een Houden advies op TomTom met een koersdoel van 7,50 euro. Het aandeel daalde donderdag 2,6 procent naar 6,25 euro. Bron: ABM Financial News

