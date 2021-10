Beursblik: NSI presteert conform verwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft in het derde kwartaal van dit jaar conform verwachting gepresteerd. Dit oordeelde analist Vivien Maquet van Degroof Petercam donderdagochtend. NSI sloot wel nieuwe contracten af tegen marktconforme huren en dat onderstreept de kwaliteit van de portefeuille, aldus de analist. "Ook toont dit aan dat er geen druk is op de huren in de belangrijkste markt voor NSI, namelijk de Amsterdamse." NSI is van plan om meer panden af te stoten in de tweede helft van 2022, waardoor Degroof ruimte ziet om weer nieuwe aankopen te doen, naast de financiering voor al aangekondigde projecten. Verder ligt NSI volgens Degroof op schema om de doelstellingen voor dit jaar te behalen. Maquet verwacht dat de EPRA-winst per aandeel aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte kan uitkomen of zelfs licht daarboven. Het vastgoedfonds mikt op een EPRA winst per aandeel van 2,30 tot 2,35 euro. Degroof Petercam handhaafde het koopadvies op NSI met een koersdoel van 42,50 euro. Het aandeel NSI koerste donderdagochtend 1,1 procent hoger op 33,50 euro. Bron: ABM Financial News

