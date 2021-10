Beursblik: outlookverlaging TomTom valt mee Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft in het derde kwartaal een meevallende omzet behaald bij de consumententak, maar die bij Automotive viel wat tegen. Dit zei analist Peter Olofsen van Kepler Cheuvreux. TomTom voorziet voor 2021 nog altijd een omzet van 500 tot 530 miljoen euro. Wel waarschuwde het navigatiebedrijf dat de omzet vermoedelijk aan de onderkant van deze bandbreedte zal uitkomen door het tekort aan halfgeleiders. Verder rekent de navigatiespecialist niet langer op een positieve vrije kasstroom van ongeveer 5 procent van de omzet, maar op circa 2 procent. Deze laatste aanpassing komt volgens Olofsen niet als een grote verrassing, na recente berichten uit de automotive industrie. Sterker nog, de aangepaste guidance is zelfs beter dan de analist had verwacht. "Ik hield er rekening mee dat de vrije kasstroom in 2021 zelfs negatief kon worden." Kepler Cheuvreux heeft een Houden advies op TomTom met een koersdoel van 7,50 euro. Bron: ABM Financial News

