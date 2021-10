Delivery Hero breidt uit in Centraal-Amerika Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero heeft bezorgingsdienst Hugo overgenomen, waarmee het zijn positie in Centraal-Amerika en het Caribisch gebied uitbreidt. Dit maakte de Duitse maaltijdbezorger donderdagochtend bekend. Hugo is marktleider op het gebied van maaltijdbezorging in Centraal-Amerika en heeft ook een sterke positie in het Caribisch gebied, zo stelde Delivery Hero. Er werden geen financiële details bekendgemaakt. Wel is de deal gebaseerd op een bruto transactiewaarde van meer dan 150 miljoen Amerikaanse dollar en ligt de waarde in lijn met eerdere deals van Delivery Hero. Hugo biedt in zes landen onder meer bezorging voor restaurants, supermarkten en apotheken. In het eerste kwartaal van 2022 moet de deal afgerond worden. Toezichthouders moeten nog wel akkoord geven. Bron: ABM Financial News

