Wall Street licht hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag licht hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,3 procent tot 4.363,81 punten, de Dow Jones index noteerde vlak op 34.377,81 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger 14.571,64 punten.

De tweede helft van de handelsdag werd gedomineerd door de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Uit de notulen bleek dat onder de deelnemers van de bijeenkomst sprake was van een brede consensus dat het gepast zou zijn om half november te beginnen met het afbouwen van het opkoopprogramma ter omvang van 120 miljard dollar per maand. Het programma zou mogelijk medio 2022 als beëindigd kunnen worden.

Daarnaast blijkt uit de notulen dat de functionarissen het plan bespraken om het tempo van de aankoop van activa met 15 miljard dollar per maand te verminderen.



De nieuwe prognoses die aan het einde van de tweedaagse bijeenkomst op 22 september werden vrijgegeven, lieten zien dat de helft van de 18 ambtenaren die deelnamen, verwachtten dat de [staat van de] economie tegen het einde van 2022 een eerste renteverhoging vereist.

Aandelen stonden de afgelopen dagen onder druk door de vrees voor inflatie, wat verder werd aangewakkerd door stijgende energieprijzen en aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketens.

Wat het cijferseizoen betreft vraagt marktanalist Sebastian Mackay van Invesco zich af of de markt zijn zogenoemde 'sweetspot', waarbij sprake is van lage kosten en een explosieve vraag, is gepasseerd tot een punt waarbij de vraag afzwakt en de kosten stijgen. De analist verwacht dat er tekenen zullen zijn dat dit het geval is. "Ik geloof echt dat we ons in een meer volatiele periode voor aandelen bevinden, waarbij sprake zal zijn van een zijwaartse of dalende beweging", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 0,2 procent. De marktindex steeg van 684,5 naar 686,1.

De Amerikaanse consumentenprijzen zijn in september meer gestegen dan een maand eerder. Op maandbasis tegen de consumentenprijzen met 0,4 procent. Op jaarbasis bedroeg de inflatie 5,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1596. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1566 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1527 op de borden.

Een novemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,3 procent, ofwel 0,20 dollar, lager op 80,44 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en producentenprijzen in september, gevolgd door de wekelijkse olievoorraden later op de dag.



Bedrijfsnieuws

BlackRock heeft in het derde kwartaal de omzet- en winstverwachtingen overtroffen, dankzij een sterke groei van het beheerd vermogen, dat inmiddels 9,5 biljoen dollar bedraagt. Het aandeel steeg ruim 3,5 procent.

Zakenbank JPMorgan meldde een stabiele omzet, vergeleken met een jaar eerder. De winst steeg sterk dankzij een vrijvallende voorziening voor oninbare leningen, die een jaar eerder werd genomen vanwege de coronacrisis. Het aandeel verloor circa 2,8 procent.

Apple zal zijn productiedoelen voor de iPhone 13 dit jaar waarschijnlijk met tien miljoen stuks verlagen, vanwege de aanhoudende tekorten aan halfgeleiders. Apple rekent vooralsnog op een productie van 90 miljoen exemplaren in de laatste drie maanden van dit jaar. Het aandeel noteerde 0,5 procent lager.

Delta Air Lines heeft in het derde kwartaal voor het eerst sinds de coronacrisis weer winst gemaakt, althans aangepast voor bijzondere posten, maar waarschuwde tegelijk dat winst er in het vierde kwartaal niet in zit met de duurdere brandstofprijzen. Het aandeel daalde bijna 6,0 procent.