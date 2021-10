Update: Opkoopprogramma Fed zou medio 2022 kunnen eindigen - Notulen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Onder de deelnemers van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve was sprake van een brede consensus dat het gepast zou zijn om in november te beginnen met het afbouwen van het opkoopprogramma van de Amerikaanse centrale bank. Dit bleek woensdag uit de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank. Het obligatie-opkoopprogramma van 120 miljard dollar per maand zou mogelijk medio volgend jaar volledig kunnen worden beëindigd, zo blijkt uit de notulen. Daarnaast blijkt uit de notulen dat de functionarissen het plan bespraken om het tempo van de aankoop van activa met 15 miljard dollar per maand te verminderen. Volgens het plan zou de Fed de maandelijkse aankopen van obligaties ter waarde van 80 miljard dollar per maand terugschalen met 10 miljard dollar per maand. Het opkoopprogramma van hypotheek gedekte activa van in totaal 40 miljard dollar per maand zou op maandbasis teruggebracht worden met 5 miljard dollar. Een aantal functionarissen gaven echter de voorkeur aan een snellere verlaging van het programma dan de voorgestelde 15 miljard dollar per maand. De obligatie-aankopen zijn een belangrijk onderdeel geweest van de inspanningen van de Fed om de groei te stimuleren, nadat de uitbraak van de coronaviruspandemie vorig jaar de Amerikaanse economie ontwrichtte. De nieuwe prognoses die aan het einde van de tweedaagse bijeenkomst werden vrijgegeven, lieten zien dat de helft van de 18 ambtenaren die deelnamen, verwachtten dat de [staat van de] economie tegen het einde van 2022 een eerste renteverhoging vereist. In juni rekenden slecht zeven functionarissen erop dat de rente volgend jaar zou worden verhoogd. De projecties lieten ook zien dat verschillende functionarissen volgend jaar een iets hogere inflatie verwachtten dan in juni, en bijna allemaal voorspelden ze meer renteverhogingen in 2023. Tijdens de bijeenkomst op 21 en 22 september handhaafde de centrale bank conform de verwachting zijn belangrijkste rentetarieven. De federal funds rate bleef zoals verwacht staan op 0,00 tot 0,25 procent. Het discontotarief werd gehandhaafd op 0,25 procent. Update: om extra informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

