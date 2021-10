Techfondsen trekken de kar op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, nadat een hoger dan verwacht inflatiecijfer uit de Verenigde Staten de markt geen angst aanjoeg, mogelijk omdat het cijfer al enkele maanden ongeveer op hetzelfde niveau beweegt.

De AEX sloot 0,8 procent hoger op 777,52 punten. De Midkap-index steeg 0,1 procent naar 1.055,36 punten.

"Op jaarbasis is de Amerikaanse inflatie hoog, maar vergeleken met een maand geleden is de ontwikkeling toch gematigd", zei Fred van Deijck van Bustelberg Vermogensbeheer tegen ABM Financial News.

Het Amerikaanse inflatiecijfer voor september viel hoger uit dan verwacht op 5,4 procent, in plaats van 5,3 procent. Vooraf werd voorspeld dat een hoger dan verwacht cijfer de rentes zou laten stijgen en meer druk zou zetten op de Federal Reserve om zijn obligatie-opkopen sneller af te bouwen.

Maar wat er gebeurde was een herstelbeweging van de grote technologiefondsen die door de inflatie- en rentevrees een stap terug hadden gedaan. ASML, ASMI en Adyen eindigden bovenaan in de AEX.

Van Deijck wees ook op een bericht over Apple, dat naar verwachting tien procent minder iPhones kan maken dan eerder beloofd, door aanvoerproblemen van onderdelen. "Je kunt dat ook van de andere kant bekijken: er is zo veel vraag, dat ze de iPhones niet kunnen aanslepen", zei Van Deijck.

Een vergelijkbaar signaal gaf ook het Franse LVMH, waar de verkopen weer op het niveau van voor de coronacrisis liggen. "Mensen blijven te dure tasjes kopen", ook na de coronacrisis, concludeerde Van Deijck.

De financials, die het de afgelopen tijd juist goed hebben gedaan vanwege de verwachtingen van hogere rentes, leverden woensdag weer wat in.

Volgens Van Deijck is het trouwens ook zinnig om de inflatie niet puur als iets negatiefs voor de aandelenmarkt te zien. "We hebben jaren op een wat hogere inflatie gewacht, en moeten daar nu ook niet te bang voor zijn", zei hij. "Wel moet je kijken wat die betekent, qua risico's binnen je portefeuille, maar dat is een ander verhaal."



Verder trapten BlackRock en JPMorgan het Amerikaanse cijferseizoen af.



De euro sterkte aan, ondanks de hogere Amerikaanse inflatie. De euro/dollar noteerde op 1,1570. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1530 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1540 op de borden. De olieprijzen daalden licht.

Eerder op de dag bleek de industriële productie in de eurozone in augustus te zijn gekrompen, maar minder hard dan vooraf werd verwacht. En de Duitse inflatie van Duitsland steeg in september zoals voorspeld van 3,9 naar 4,1 procent.



Vanavond brengt de Federal Reserve nog de notulen van de laatste rentevergadering naar buiten.

Stijgers en dalers

De technologiesector trok de kar op het Damrak, herstellend van de stap terug die deze populaire en relatief dure aandelen de afgelopen weken hadden gedaan.

Halfgeleiderreuzen ASML en ASMI stegen 2,4 en 4,0 procent, betaalbedrijf Adyen werd 3,5 procent meer waard. Verzekeraars ASR Nederland en Aegon eindigden juist onderaan de lijst met verliezen van 1,8 en 2,9 procent.

Ook maaltijdbezorger Just Eat Takeaway verloor terrein na een kwartaalupdate. De ordergroei kalfde af. Het aantal verwerkte bestellingen groeide met 25 procent tot 266 miljoen, en dat was minder snel dan de 37 procent van het tweede kwartaal. ING rekende op 35 procent. Zowel ING als Degroof Petercam stelde dat de maaltijdbezorger tekort schoot, maar beide koopadviezen werden wel gehandhaafd. Het aandeel leverde 1,7 procent in.

In de AMX won Galapagos maar liefst 8,5 procent. "Dat is opvallend en er is geen duidelijk nieuws over. Maar je kunt wel zeggen dat de koers erg ver onder de intrinsieke waarde was komen te liggen", zei Van Deijck.

Aperam werd 1,3 procent meer waard, na een koersdoelverhoging van JPMorgan. Fagron daalde na een kwartaalupdate 0,6 procent. De omzet groeide minder dan verwacht en het resultaat zal dit jaar naar verwachting iets lager zijn dan een jaar eerder. Degroof Petercam verlaagde daarop het koersdoel met een euro tot 23,00 euro.

Kunstmestfabrikant OCI daalde 1,3 procent, ondanks enkele stevige koersdoelverhogingen.

Onder de kleinere aandelen won CTP 4,5 procent, maar daalde fietsenmaker Accell 4,6 procent.

Het lokaal genoteerde Envipco steeg ruim 9 procent. Het bedrijf kreeg orders binnen voor meer dan 300 recyclingmachines van leidende Amerikaanse supermarkten in Connecticut, waar de wetgeving over statiegeld is uitgebreid.

DPA Group, al langer een uitermate volatiel centenfonds, daalde maar liefst 60 procent. Het bedrijf is verkocht aan Gilde Equity Management.

Wall Street

Bij het sluiten van de Europese aandelenhandel noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld, met winst voor de Nasdaq maar verliezen voor de Dow en de S&P.