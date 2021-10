Verdeelde start Wall Street voorzien na versnelling inflatie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een verdeelde opening tegemoet, nadat de inflatie in september onverwacht iets versnelde. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,1 procent in het rood. De Nasdaq lijkt een fractie hoger te openen. Volgens Antonio Cavarero, hoofd beleggingen bij Generali Insurance Asset Management, zorgen eventuele beleidswijzigingen bij de centrale banken voor de nodige onzekerheid. "Dit bekent niet dat het tij is gekeerd, maar iets meer voorzichtigheid is waarschijnlijk geboden de komende paar weken." De positieve stemming werd voorbeurs gedrukt door een inflatiecijfer.



De inflatie liep in september weer op tot 5,4 procent. Er was gerekend op 5,3 procent. De kerninflatie, exclusief de prijzen voor voeding en energie, was 4,0 procent. De energieprijs steeg op jaarbasis met bijna 25 procent.



"Het lijkt erop dat de uitdagingen voor de aanvoerketen en voorraden nog wat langer aanhouden, zeker tot het einde van het jaar", zei Omair Sharif van Inflation Insights. Volgens hem dragen ook de huren en andere prijzen die minder beweeglijk zijn inmiddels bij aan de inflatie. "De Fed zal zeer gevoelig zijn voor dit cijfer. Als het erg ver van de marktverwachtingen afwijkt, zal dit een reactie van de Fed oproepen om te bewijzen dat ze er bovenop zit”, aldus Cavarero voorafgaand aan het rapport. Daarnaast bereidden beleggers zich voor op de start van het cijferseizoen.



De olieprijs daalde vanmiddag weer onder 80 dollar in New York. Een november-future West Texas Intermediate daalde 0,9 procent tot 79,89 dollar, terwijl een december-future Brent 0,9 procent goedkoper werd op 82,67 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1544. De dollar herstelde van eerdere verliezen, na de onverwachte versnelling van de inflatie in september. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1552 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1530 op de borden. Bedrijfsnieuws De eerste resultaten van financiële grootmachten over het derde kwartaal druppelden inmiddels binnen, van BlackRock, JPMorgan en Delta Air Lines. BlackRock heeft in het derde kwartaal de omzet- en winstverwachtingen overtroffen, dankzij een sterke groei van het beheerd vermogen, dat inmiddels 9,5 biljoen dollar bedraagt. De openingsindicatie wijst op een koerswinst van 2 procent. Zakenbank JPMorgan meldde een stabiele omzet, vergeleken met een jaar eerder. De winst steeg sterk dankzij een vrijvallende voorziening voor oninbare leningen, die een jaar eerder werd genomen vanwege de coronacrisis. Het aandeel lijkt licht lager te openen. Apple zal zijn productiedoelen voor de iPhone 13 dit jaar waarschijnlijk met tien miljoen stuks verlagen, vanwege de aanhoudende tekorten aan halfgeleiders. Apple rekent vooralsnog op een productie van 90 miljoen exemplaren in de laatste drie maanden van dit jaar. Het aandeel koerst af op een 0,6 procent lagere opening. Slotstanden De S&P 500 index daalde dinsdag 0,2 procent tot 4.350,65 punten. De Dow Jones-index daalde 0,3 procent tot 34.378,34 punten en technologie-index Nasdaq verloor 0,1 procent tot 14.465,93 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.