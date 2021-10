Beursblik: beleggersdag biedt Fagron kans voor uitleg Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft opnieuw een zwak kwartaal achter de rug, maar inmiddels is het meeste slechte nieuws ook wel ingeprijsd. Dit zegt analist Christophe Beghin van zakenbank Kempen tegen ABM Financial News. Terwijl de Amerika's het goed deden, vielen de prestaties in Europa tegen, aldus de analist. En daardoor kwam de omzet afgelopen kwartaal met 142 miljoen euro 7 miljoen euro lager uit dan Beghin had voorzien. Beleggers zullen hierdoor flink teleurgesteld zijn, denkt Beghin, daarbij ook wijzend op de koersdaling in de afgelopen maanden. Vooral de toenemende concurrentie in Europa en in het bijzonder in Nederland is een punt van zorg. De analist denkt dat de concurrentie al groter is dan menigeen denkt. "Fagron moet actie ondernemen om een antwoord te kunnen geven op deze bedreigingen. We kijken dan ook uit naar de beleggersdag", zei Beghin, die een koopadvies op het aandeel heeft. Bron: ABM Financial News

