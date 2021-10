Valuta: euro en dollar in evenwicht

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag nog altijd grofweg halverwege de 1,1500 en 1,1600 dollar in een afwachtende markt.

"Die wacht op de Amerikaanse inflatiedata over september", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De verwachtingen hiervoor zijn redelijk aan de maat en een verrassing kan voor de valutamarkt een aandachtspunt zijn om op te reageren", aldus Mevissen.

De analist ziet naast een afwachtende houding ook meer rust. "Wij schatten in dat dit vooral verband houdt met het tijdelijk akkoord over het Amerikaanse schuldenplafond tussen Democraten en Republikeinen. Tot in december zit men nu veilig, ofschoon de Republikeinen al wel aangaven dat een herhaling er niet in zit", aldus Mevissen.

De Chinese export steeg in september nog altijd met dubbele cijfers en kwam met een plus van 28,0 procent op jaarbasis hoger uit dan de voorspelling en de plus in augustus van toe ook al 25,6 procent op jaarbasis. De import steeg ook, maar minder hard.

De inflatie van Duitsland kwam in september definitief uit op 4,1 procent op jaarbasis, tegen 3,9 procent op jaarbasis in augustus. Het cijfer voor september kwam overeen met een voorlopige meting.

De Britse industrie produceerde over augustus op maandbasis 0,8 procent meer bij een verwachte stijging van 0,2 procent. Op jaarbasis kwam de productie met een plus van 3,7 procent wel overeen met de prognose vooraf. De export en import van het land stond in de drie maanden tot en met augustus met respectievelijk 1,5 en 3,6 procent onder druk. De Britse economie groei in de meest recente ramingen in augustus met 0,4 procent, maar bleef met een krimp van 0,8 procent onder het niveau van februari 2020, net voordat de coronapandemie uitbrak.

De industriële productie van de eurozone daalde in augustus met 1,6 procent en bleef met deze afname net onder de verwachte krimp met 1,7 procent.

Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten dan de inflatiedata, ingeschat op 5,3 procent op jaarbasis en zonder de invloed van energie- en voedselprijzen op 4,0 procent op jaarbasis. In juli lagen de percentages ook op deze niveaus.

Vanavond volgen nog de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve.

Verder hebben de ministers van financiën van de landen die deel uitmaken van de G20-groep en de voorzitters van de relevante centrale banken voor vandaag een vergadering belegd.

De president van het Internationaal Monetair Fonds Kristalina Georgieva treedt vandaag aan voor een toespraak. Ook Fed-bestuurders Lael Brainard en Michelle Bowman houden vandaag een speech.

De euro noteerde woensdag 0,2 procent hoger op 1,1559 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8475 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,3 procent en noteerde op 1,3630 dollar.