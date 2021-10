Beursblik: Just Eat Takeaway.com schiet tekort Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft in het derde kwartaal de ordergroei lager zien uitvallen dan verwacht. Dit stelde analist Michael Roeg van Degroof Petercam woensdag. Roeg erkende de seizoensgebonden effecten te hebben onderschat. Het derde kwartaal wordt volgens de analist doorgaans beïnvloed door mensen die op vakantie gaan, maar ook het einde van de lockdowns in veel landen had een grotere impact dan voorzien. De orders in het derde kwartaal zijn historisch gezien vergelijkbaar met die van het tweede kwartaal, waarna een opleving volgt in het vierde kwartaal, maar in de afgelopen drie maanden vielen de orders lager uit. Volgens Roeg komt dit door een einde van de coronalockdowns. Roeg neemt na aanleiding van de update zijn ramingen nog eens onder de loep. De lager dan voorziene groei in het derde kwartaal zal volgens de analist slechts deels worden opgevangen door een iets sterkere orderinstroom in het vierde kwartaal. Degroof Petercam handhaafde voorlopig het koopadvies met een koersdoel van 120,00 euro. Het aandeel daalde woensdagochtend met 4,3 procent tot 62,18 euro. Bron: ABM Financial News

