Bridgestone en HERE gaan samenwerken

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bandenfabrikant Bridgestone en navigatiespecialist HERE hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Dit maakten beide bedrijven woensdag bekend. Als eerste aanzet in deze samenwerking stelt Bridgestone via zijn onderdeel Mobility Solutions voertuigdata beschikbaar voor de zogeheten HERE Marketplace. Bridgestone zegt te beschikken over data van meer dan 1,2 miljoen voertuigen. Bron: ABM Financial News

