Licht lagere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden circa een uur voor de openingsgong tot 0,3 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,3 procent lager op 771,47 punten.

De Amsterdamse beurs zal net als veel andere Europese aandelenmarkten terughoudend van start gaan, waarbij zorgen over de oplopende inflatie het sentiment bepalen. In dit licht zullen beleggers uitkijken naar Amerikaanse inflatiecijfers over over september, die vanmiddag verschijnen. Vanochtend bleek de Duitse inflatie gestegen naar 4,1 procent.

"De verwachting is dat de [Amerikaanse] inflatiecijfers uitkomen rond 5,3 procent en dat is vrij hoog", aldus valutahandelaar Minh Trang van Silicon Valley Bank, wijzend op de inflatie van 5 procent vorige maand. "We hebben diverse maanden gehad waarin de inflatie vrij hoog was en daarom kijken beleggers nauwgezet naar deze cijfers vanmiddag."

Verder maken beleggers zich op voor een nieuw cijferseizoen, dat vandaag start met cijfers van BlackRock en JPMorgan Chase. In Nederland kwamen Fagron en Just Eat Takeaway.com al met een handelsupdate.

De markt zal in de bedrijfsresultaten zoeken naar opmerkingen van topbestuurders over de huidige problemen in de aanvoerketen en de inflatie, die een impact kunnen hebben op de bedrijfswinsten en daarmee op het sentiment op Wall Street.

"Er is momenteel veel consternatie in de markt rond de groeivooruitzichten in verhouding tot de impact van hogere energieprijzen", zei Jack Janasiewicz van Natixis Investment Managers Solutions. "Dat sijpelt direct door naar het kwartaalcijferseizoen." Iedereen staat een beetje in de pauzestand om meer te horen en zien over hoe bedrijven omgaan met hogere kosten en lonen, volgens de analist.

De Amerikaanse beurzen liepen dinsdag voor de derde handelssessie op rij terug. In de afgelopen weken bleek het sentiment al breekbaar. Er zijn zorgen dat de hogere energieprijzen zullen bijdragen aan een verdere stijging van de inflatiedruk op een moment dat de mondiale economie minder snel groeit.

"Beleggers rennen als een kip zonder kop rond", zo ziet vermogensbeheerder John Buckingham van Kovitz. "Ze richten zich op één aspect en kopen zich in, om zich vervolgens te bedenken en alles weer te verkopen."

Vooral Britse aandelen kregen afgelopen maand een flinke klap van de tekorten aan voeding en brandstof als gevolg van de coronacrisis, maar ook van de Brexit, zo blijkt uit een nieuwe studie. De maand september was de op een na slechtste maand voor Britse aandelen ooit, zo valt op te maken uit de Fund Flow Index van Calastone. Beleggers verkochten voor 567 miljard pond aan Britse aandelen.

De olieprijs is dinsdag voor de tweede dag op rij boven 80 dollar per vat gesloten. De november-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,2 procent hoger op 80,64 dollar op de New York Mercantile Exchange. Vanochtend daalden de olieprijzen licht.

De euro/dollar noteerde op 1,1552. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1530 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1540 op de borden.

Op macro-economisch vlak kijken beleggers nog uit naar cijfers over de industriële productie in de eurozone en de wekelijkse hypotheekaanvragen vanuit de VS. Later vandaag volgen dus cijfers over de Amerikaanse inflatie en brengt de Federal Reserve de notulen van de laatste beleidsvergadering naar buiten.

Bedrijfsnieuws

Just Eat Takeaway.com heeft in het derde kwartaal de ordergroei aanzienlijk zien vertragen, maar de outlook voor heel 2021 werd wel gehandhaafd. Just Eat Takeaway verwerkte 266 miljoen bestellingen in het derde kwartaal, hetgeen een groei markeert van 25 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal bedroeg de groei op jaarbasis nog 37 procent en ING mikte voor het afgelopen kwartaal op 35 procent. De maaltijdbezorger mikt nog steeds op een groei van 45 procent op jaarbasis en een bruto transactiewaarde van 28 tot 30 miljard euro.

Fagron heeft in het derde kwartaal van 2021 de omzet zien stijgen, maar minder hard dan verwacht, en temperde ook de winstverwachtingen voor het hele jaar. De REBITDA zal vermoedelijk aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 118 tot 124 miljoen euro uitkomen. In 2020 was dit 124 miljoen euro.

Berenberg en JPMorgan Cazenove verhoogden vanochtend hun koersdoel voor OCI. Bij Berenberg ging het om een verhoging van 28,00 naar 31,00 euro bij handhaving van het koopadvies en bij JPMorgan om een verhoging van 19,00 naar 25,00 euro met een Neutraal advies.

NN Group wil Annemiek van Melick benoemen als nieuwe chief financial officer. Zij komt over van ASR.

Coolblue stelt de geplande beursgang voor onbepaalde tijd uit. Coolblue gaf als reden de "huidige onzekerheid in de financiële markten". Dat zorgt er volgens het bedrijf voor dat investeerders terughoudend zijn ten opzichte van beursgangen in de e-commerce.

Envipco heeft orders binnen voor meer dan 300 recyclingmachines van leidende Amerikaanse supermarkten in Connecticut, waar de wetgeving over statiegeld is uitgebreid.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde dinsdag 0,2 procent tot 4.350,65 punten. De Dow Jones-index daalde 0,3 procent tot 34.378,34 punten en technologie-index Nasdaq verloor 0,1 procent tot 14.465,93 punten.