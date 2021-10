Ordergroei Just Eat Takeaway.com kalft af

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft in het derde kwartaal de ordergroei aanzienlijk zien vertragen, maar de outlook voor heel 2021 werd wel gehandhaafd. Dit bleek woensdag uit een update van de maaltijdbezorger.

Just Eat Takeaway verwerkte 266 miljoen bestellingen in het derde kwartaal, hetgeen een groei markeert van 25 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal bedroeg de groei op jaarbasis nog 37 procent en ING mikte voor het afgelopen kwartaal op 35 procent.

In het Verenigd Koninkrijk alleen al werden door Just Eat meer dan 200 miljoen bestellingen verwerkt in de eerste negen maanden van dit jaar en in het derde kwartaal was er sprake van een groei met 51 procent. In de VS liepen de bestellingen met slechts 3 procent op. In Duitsland bedroeg de groei 35 procent. In Nederland groeide de bestellingen met 16 procent.

CEO Jitse Groen sprak wel van een sterke groei. "We zijn goed gepositioneerd voor de herfst en de winter, traditioneel onze groeiseizoenen", aldus de topman, die zei uit te kijken naar de komende beleggersdag op 21 oktober.

De bruto transactiewaarde bedroeg afgelopen kwartaal 6,8 miljard euro, een stijging van 23 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Outlook

De outlook voor heel 2021 werd gehandhaafd. Daarmee mikt de maaltijdbezorger nog steeds op een groei van 45 procent op jaarbasis en een bruto transactiewaarde van 28 tot 30 miljard euro. De aangepaste EBITDA-marge ten opzichte van de bruto transactiewaarde zal tussen 1 procent en 1,5 procent negatief zijn.