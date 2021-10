Envipco gaat honderden innamesystemen plaatsen in Connecticut Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Envipco heeft orders van binnen voor meer dan 300 recyclingmachines van leidende Amerikaanse supermarkten in Connecticut, waar de wetgeving over statiegeld is uitgebreid. Dit maakte het bedrijf dinsdag bekend. Volgens de nieuwe wet moeten alle winkels met een oppervlak van meer dan 650 vierkante meter machines hebben die statiegeldflessen kunnen innemen. Het statiegeld gaat in deze Amerikaanse staat vanaf januari 2024 omhoog van 0,05 tot 0,10 dollar per flesje. Envipco verwacht de meeste installaties im Connecticut te kunnen doen in het vierde kwartaal van dit jaar en het eerste kwart van volgend jaar. "De nieuwe wetgeving in Connecticut is een sterke aanwijzing dat modernisering en uitbreiding van innamesystemen voor statiegeldflessen de plek is waar de Amerikaanse markt in beweging is", zei Envipco-voorzitter voor de Verenigde Staten Bob Lincoln. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.