Olieprijs blijft boven 80 dollar

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag voor de tweede dag op rij boven 80 dollar per vat gesloten, hoewel Brent-olie iets goedkoper werd. De novemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,2 procent hoger op 80,64 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie voor levering in december daalde 0,3 procent tot 83,42 dollar. "De volatiliteit van de olieprijs blijft verhoogd", zei Edward Moya van Oanda. Brent-olie daalde iets in prijs nadat het Internationaal Monetair Fonds meldde dat de wereldeconomie kracht aan het verliezen is. Het IMF rekent nu op 5,9 procent groei dit jaar, in plaats van 6,0 procent. Volgens jaar zou dit 4,9 procent zijn. Het rapport van IMF duwde de olieprijs wat omlaag. "De hogere energieprijzen snijden natuurlijk in de groeiverwachtingen en daar schrok de markt even van", zei analist Phil Flynn van The Price Futures Group. Maandag steeg de olieprijs voor een derde handelsdag op rij, door een wereldwijde krapte op de mondiale energiemarkt. Hierdoor staat de olieprijs nu op de hoogste niveaus in jaren. info@abmfn.nl

