Aanhoudende sterke groei voor LVMH

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) LVMH heeft in de eerste negen maanden een recordomzet van 44,2 miljard euro behaald, bijna de helft meer dan de 30,3 miljard euro een jaar eerder. Dat maakte de Franse producent van luxetassen en champagne dinsdag nabeurs bekend. De autonome omzetgroei was 40 procent. Vergeleken met 2019, dus voorafgaand aan de coronacrisis, bedroeg de autonome omzetgroei in de eerste negen maanden van het jaar 11 procent. De trends in het derde kwartaal waren vergelijkbaar met de eerste helft van het jaar, zowel voor wat betreft de activiteiten als de regio's, aldus LVMH. De bedrijfsgroep mode en lederwaren bereikte een omzet van 21,3 miljard euro, tegen 13,9 miljard in het voorgaande jaar. Er was veel vraag naar Louis Vuitton-producten. In de Verenigde Staten en Azië waren er opnieuw dubbelcijferige groeipercentages in het derde kwartaal, meldde het bedrijf. Horloges en juwelen zagen de omzet stijgen tot 6,2 miljard euro, van 2,3 miljard euro een jaar eerder. Dit was vooral te danken aan de overname van het Amerikaanse Tiffany. Autonoom was de groei 49 procent. De drankendivisie was goed voor 4,25 miljard euro, tegen 3,35 miljard euro een jaar eerder. Hier werd geprofiteerd van de heropening van restaurants en hotels. Bron: ABM Financial News

