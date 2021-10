AEX verliest terrein

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag gedaald. Bij een slot van 771,47 punten daalde de AEX 0,3 procent.

"Beleggers blijven zich zorgen maken over de hoge inflatie in combinatie met een afzwakkende groei. Ook de onrust bij de Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande speelt nog altijd op de achtergrond. Een faillissement lijkt dichterbij te komen nu de vastgoedgigant vannacht opnieuw niet aan een couponbetaling van een obligatie kon voldoen", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Voorlopig lijkt de AEX volgens hem te consolideren boven de steun op 755 punten. Gaat de index daaronder, dan is een diepere correctie niet uitgesloten.

Het Internationaal Monetair Fonds heeft dinsdag de groeiverwachting voor de wereldeconomie voor 2021 verlaagd van 6 tot 5,9 procent. Het IMF wees onder meer op de aanhoudende problemen in de aanvoerketen en de verspreiding van het coronavirus. Het belangrijkste is dan ook om voldoende mensen te vaccineren om mutaties van het virus tegen te gaan, aldus de organisatie.

Als de problemen in de aanvoerketen langer duren dan momenteel verwacht, is dit nadelig voor de inflatie-ontwikkeling, waarschuwde het IMF. De organisatie verhoogde de inflatieverwachting voor 2021 van 2,4 naar 2,8 procent.

De oplopende inflatie wordt deels veroorzaakt door de alsmaar stijgende olieprijzen. Die stegen maandag tot het hoogste niveau in zeven jaar op ruim 80 dollar. Een vat WTI-olie handelde dinsdag stabiel rond 80,55 dollar.

De euro/dollar noteerde rond het slot in Amsterdam licht lager op 1,1538. Een zwakke ZEW-index had beperkte invloed, zag valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe.

De ZEW-index daalde in oktober voor de vijfde maand op rij. Daarmee komt de Duitse economie verder onder druk te staan in het vierde kwartaal, aldus Sammani.

Stijgers en dalers

Ahold Delhaize was de gebeten hond in de AEX, na een adviesverlaging van Goldman Sachs. Het aandeel was hekkensluiter met een verlies van meer dan 2 procent. Het aandeel is sinds eind 2019 meer dan 30 procent opgelopen, twee keer zo hard als de koersontwikkeling van sectorgenoten, en het aandeel heeft het koersdoel van de zakenbank inmiddels bijna bereikt. Voldoende aanleiding om het koopadvies in te trekken, aldus de zakenbank.

Just Eat Takeaway steeg bijna 2 procent. De maaltijdbezorger komt woensdagochtend met een kwartaalupdate. IMCD was met een plus van ruim 2 procent koploper in de AEX.

InPost ging in de AMX ruim 3 procent hoger, terwijl Fagron, dat woensdag ook de boeken opent, 2,5 procent steeg. KBC Securities verhoogde het advies op Fagron van Houden naar Kopen.

Basic-Fit was de grootste daler en leverde in de Midkap meer dan 2 procent in.

In de AScX was Sif de grootste stijger, met een winst van meer dan 3 procent. Met een verlies van ruim een procent belandden Accsys, Acomo en Pharming onderaan in de Smallcap-index.

Fastned leverde lokaal zo'n 5 procent in na het openen van de boeken. De omzet steeg op jaarbasis met 96 procent naar 3,2 miljoen euro. ING mikte vooraf ook op 3,2 miljoen euro. Fastned hield vast aan de doelstelling voor de bouw van ruim 45 laadstations in 2021, maar merkte ook op ruimte te zien om op 55 uit te komen. Daarentegen werd de doelstelling voor het aantal te installeren laders verlaagd van 200 naar 160.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden rond het slot in Amsterdam rond de slotstanden van maandag.