Resultaat LG Electronics halveert door terugroepactie Chevy Bolt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) LG Electronics neemt in het derde kwartaal een voorziening van 480 miljard Koreaanse won of 0,5 miljard dollar voor het terugroepen van de elektrische auto Chevrolet Bolt. Dat meldde de koreaanse elektronicareus dinsdag. Het operationele resultaat in het derde kwartaal zal hierdoor 50 procent lager zijn dan een jaar eerder, op 541 miljard won. De omzet is volgens de voorlopige cijfers over het derde kwartaal wel 22 procent hoger op 18,8 biljoen won. Dinsdag meldde de Amerikaanse autofabrikant General Motors dat het bedrijf 1,9 miljard tot 2 miljard dollar verwacht terug te krijgen van LG. General Motors meldde begin oktober dat de autofabrikant tot 1 miljard dollar kwijt is aan de terugroeping van zijn Chevy Bolts, omdat de batterijen in brand kunnen vliegen. De kosten zouden mogelijk worden doorberekend aan LG, zei de Amerikaanse autofabrikant al. Bron: ABM Financial News

