Wall Street krabbelt op richting opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag richting de openingsbel op Wall Street een licht hogere opening in New York. De S&P 500 en Dow Jones index lijken 0,2 procent hoger te openen. De Nasdaq opent naar verwachting 0,4 procent hoger.

Maandag sloten de drie grote beurzen in New York met duidelijke verliezen, waarbij de volumes wel lager waren door de viering van Columbus Day in de Verenigde Staten.

Beleggers maken zich op voor de start van het cijferseizoen en doen dit met de nodige onzekerheden: van de problemen in de Chinese vastgoedsector, de hoge inflatie met stijgende energieprijzen en een Federal Reserve die voornemens is om de geldkraan wat dicht te gaan draaien. Woensdagavond komt de Fed met zijn notulen van de laatste beleidsvergadering.

De cijfers over het derde kwartaal moeten meer inzicht gaan geven in hoe bedrijven omgaan met de stijgende prijzen, volgens marktstrateeg Brian O'Reilly van Mediolanum International Funds.

"Inflatie zal het belangrijkste thema zijn", aldus de marktkenner, die waarschuwt voor volatiliteit wanneer bedrijven er niet in slagen om duidelijk te communiceren over eventuele prijsdruk.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade nemen de zorgen over stagflatie; een situatie waarin de inflatie hoog is, de economische groei vertraagt en de werkloosheid ook hoog blijft, toe.

"De belangrijkste redenen achter de stijgende consumentenprijzen zijn de problemen in de aanvoerketen die zijn veroorzaakt door de coronacrisis, als ook de dreigende energiecrisis, die beiden een negatieve impact zullen hebben op het economisch herstel en bedrijfsresultaten", aldus Aslam.

De olieprijzen stegen maandag tot het hoogste niveau in zeven jaar. Een vat WTI-olie kost dinsdag ruim 80 dollar. De euro/dollar handelt stabiel rond 1,1552.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag in de VS redelijk rustig. Vanmiddag werd reeds bekend dat het ondernemersvertrouwen in het Amerikaanse mkb in september is gedaald. Later op de dag volgen nog de vacatures in augustus.

Bedrijfsnieuws

CureVac stopt met de ontwikkeling van zijn meest gevorderde coronavaccin en kiest ervoor om een nieuw kandidaatvaccin verder te ontwikkelen. Het bedrijf uit Tübingen meldde in juli een tegenvallende werking van zijn coronavaccin CVnCoV, dat slechts 47 procent effectief bleek. Daarom gaat het bedrijf samen met partner GlaxoSmithKline verder met de ontwikkeling van een nieuw kandidaatvaccin, dat zich richt op covid-19 varianten en mogelijk kan dienen als booster. Het aandeel CureVac verliest voorbeurs op Wall Street ruim 15 procent.

Partner GSK staat dinsdag zelf ook in de schijnwerpers. De consumententak van de Britse farmareus trekt de aandacht van private equity partijen in wat de grootste buyout ooit kan worden, schreef persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Tot de geïnteresseerde partijen behoren Advent International, Blackstone, Carlyle Group, CVC Capital Partners, KKR & Co en Permira, aldus de ingewijden, die verder aan Bloomberg meldden dat GSK ook kijkt naar een beursnotering voor de consumententak. De tak zou mogelijk 40 miljard Britse pond kunnen opleveren. De Amerikaanse notering van GlaxoSmithKline lijkt dinsdag ruim 3 procent hoger te openen.

DoorDash is gestart met het verkopen van advertentieruimte. Restaurants kunnen advertenties plaatsen boven de zoekresultaten in de app van DoorDash. Daarnaast heeft de maaltijdbezorger een advertentieplatform ontwikkeld dat restaurants via een biedingssysteem advertenties laat kopen. Alleen als gebruikers van DoorDash een order plaatsen via zo'n advertentie, betaalt het restaurant advertentiekosten. Hiermee kunnen met name lokale restaurants zichzelf etaleren, aldus DoorDash. Het aandeel lijkt dinsdag ruim 2 procent hoger te gaan openen.

Softwarebedrijf GitLab heeft de uitgifteprijs voor zijn aanstaande beursgang op de Nasdaq verhoogd van 55 tot 60 dollar naar 66 tot 69 dollar. Hiermee stijgt de geschatte waardering van het bedrijf naar bijna 9,9 miljard dollar.

Slotstanden

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn maandag lager geëindigd, waarbij de verliezen richting het slot groter werden. De S&P 500 daalde uiteindelijk 0,7 procent bij een slot van 4.361,19 punten en Dow Jones index verloor eveneens 0,7 procent tot 34.496,06 punten. De Nasdaq leverde 0,6 procent in bij een slotstand van 14.486,20 punten.