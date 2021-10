Vooruitblik: meer omzet bij Fagron verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Fagron is in het derde kwartaal van 2021 vermoedelijk gestegen. Dit blijkt uit de analistenconsensus die de specialist in magistrale bereidingen zelf samenstelde. De consensus houdt rekening met een omzet van 147,2 miljoen euro. Dat zou een stijging van bijna 9 procent zijn ten opzichte van de omzet van 135,1 miljoen euro in het derde kwartaal van 2020. In de eerste helft van dit jaar liep de omzet van Fagron nog met bijna een procent terug. Aan deze kwartaalomzet droeg Europa volgens de analisten 64,4 miljoen euro bij. Latijns-Amerika was goed voor 36,3 miljoen euro en Noord-Amerika voor 46,2 miljoen euro. Analisten van ING menen dat beleggers vooral moeten letten op een bevestiging dat de trends bij de steriele faciliteit in het Amerikaanse Wichita versnellen. Ook let de bank op signalen dat er een herstel in Europa plaatsvindt. Outlook Fagron zei bij de halfjaarcijfers voor 2021 op een stijging van de omzet te rekenen en dat de REBITDA vermoedelijk tussen de 118 en 124 miljoen euro zal uitkomen. In 2020 was dit 124 miljoen euro. Na de eerste zes maanden dit jaar zat Fagron op een REBITDA van 56,0 miljoen euro, een afname van 11,0 procent op jaarbasis. Het aandeel Fagron noteerde dinsdag 2,6 procent hoger. Woensdag voorbeurs opent het bedrijf de boeken. Bron: ABM Financial News

