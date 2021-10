CureVac stopt ontwikkeling vergevorderd coronavaccin Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CureVac stopt met de ontwikkeling van zijn meest gevorderde coronavaccin en kiest ervoor om een nieuw kandidaatvaccin verder te ontwikkelen. Dit meldde het Duitse farmabedrijf dinsdag. "We stoppen met het eerste product omwille van het tweede", aldus CEO Franz-Werner Haas in een toelichting. Het bedrijf uit Tübingen meldde in juli een tegenvallende werking van zijn coronavaccin CVnCoV, dat slechts 47 procent effectief bleek. Dinsdag zei CureVac dat goedkeuring in de Europese Unie op zijn vroegst pas in het tweede kwartaal van 2022 zou komen. Daarom gaat het bedrijf samen met partner GlaxoSmithKline verder met de ontwikkeling van een nieuw kandidaatvaccin, dat zich richt op covid-19 varianten en mogelijk kan dienen als booster. Het aandeel verloor voorbeurs op Wall Street ruim 13 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.