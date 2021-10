Europese Commissie keurt Spaanse overname door ArcelorMittal goed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft van de Europese Commissie goedkeuring gekregen voor de overname van het Spaanse Condesa Tubos, omdat er geen mededingingsbezwaren zijn vastgesteld. Dit maakte de commissie dinsdag bekend. De overname vindt plaats via onderdeel Aceralia Basque van ArcelorMittal. Condesa is een maker van diverse staalsoorten met drie vestigingen in Spanje en één in Duitsland. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.