Valuta: euro rond 1,1560 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond de 1,1560 dollar in een voorlopige smalle bandbreedte in afwachting van sprekers, de Amerikaanse inflatie en de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve.

"De markt weet dat inflatie voorlopig een blijvertje is", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Voor de Fed zijn de prijsstijgingen een punt van zorg als het gaat om de intensiteit waarmee het zijn beleid daar op aanpast. De Fed wil geen onrust veroorzaken en zal er alles aan doen de inflatie geleidelijk en doelmatig het hoofd te bieden, zonder dat de financiële markten van streek raken", aldus Van der Meer.

De handelaar verwacht dat de Amerikaanse inflatie over september, die woensdagmiddag wordt gepubliceerd, geen verrassing aan de bovenkant met zich meebrengt. "Er wordt een inflatie zonder de effecten van energie- en voedselprijzen op jaarbasis verwacht van 4,0 procent en wij denken dat het gerapporteerde cijfer daar weinig van afwijkt. Dat maakt de bandbreedte voor de euro uitgedrukt in dollars relatief smal", aldus de valutahandelaar dinsdag.

Na de inflatiecijfers volgen woensdagavond de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed, die daarmee het volgende richtpunt voor de markt zijn.

Voor vandaag was vooral de Duitse ZEW-index over oktober een punt van aandacht. De verwachtingsindex daalde in september al fors, en in oktober ging deze nog eens van 26,5 naar 22,3, waar door economen een stand van 24,00 was verwacht.

In de Verenigde Staten is het dinsdag met macro-economische publicaties rustig gesteld. Aan het begin van de middag wordt het vertrouwen in het kleinbedrijf over september gepubliceerd, in de tweede middaghelft volgen de vacatures over augustus.

Op de sprekersagenda staan vandaag de president van de Wereldbank David Malpass en de voorzitter van de Fed van Atlanta Raphael Bostic.

De euro noteerde dinsdag 0,1 procent hoger op 1,1560 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8500 Britse pond. Het Britse pond noteerde dinsdag onveranderd op 1,3600 dollar.