Beursblik: gezonde ordergroei Just Eat Takeaway.com verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft in het derde kwartaal van dit jaar opnieuw een zeer gezonde ordergroei gerealiseerd, ondanks een moeilijke vergelijkingsbasis. Dit verwachten analisten in aanloop naar de kwartaalcijfers van de maaltijdbezorger, die op woensdag verschijnen.

"In de afgelopen kwartalen zagen we hoger dan voorziene groeicijfers en we verwachten dan ook opnieuw een zeer gezonde ordergroei in het derde kwartaal", aldus analist Marc Hesselink van ING, daarbij wel wijzend op een moeilijke vergelijkingsbasis.

ING verwacht een ordergroei van 35 procent in het derde kwartaal, waar dit in het tweede kwartaal nog een groei van 37 procent was. Vooral de groei in Delivery zal afnemen van 78 procent in het tweede kwartaal tot een groei van 66 procent in het derde kwartaal, zo voorziet ING. De groeivertraging heeft volgens Hesselink vooral te maken met de bijdrage van Just Eat in het derde en vierde kwartaal van 2020.

Geografisch gezien verwacht de analist een "zeer sterke prestatie" in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de rest van de wereld, terwijl de prestaties in de Verenigde Staten wat zwakker zullen zijn.

Voor de aanstaande update van woensdag is het volgens IG interessant hoe het bedrijf presteert in de VS.

IG noemt de positie van Just Eat Takeaway met GrubHub in de VS "een notoir probleem". Marktanalist Robbert Manders van IG wijst op de hoge concurrentie, een mogelijk plafond in New York op de platform fee van 5 procent van de bestelling en het vertrek van de CEO en medeoprichter van Grubhub. "Het is nu wel duidelijk hoe penibel de positie van Just Eat Takeaway in de VS is", aldus Manders.

Outlook

ING verwacht dat Just Eat Takeaway de outlook voor 2021 zal handhaven. Just Eat Takeaway zei eerder meer waarde aan marktaandeel dan aan de aangepaste EBITDA te hechten.

"De bezorgers zitten in een situatie waarin het voor hen belangrijk is om schaal te behalen", aldus Manders van IG. "Groei gaat daarom vóór winstgevendheid."

Just Eat loopt op dat gebied volgens IG wat achter bij sectorgenoten, waar tegenover staat dat het wel al een goede positie heeft in een aantal landen, waaronder Nederland, Duitsland en het VK. "Desalniettemin heeft de hele sector zwak gepresteerd, maar Just Eat was wel een uitblinker in zwakheid", vindt Manders.

De maaltijdbezorger verwacht voor heel 2021 een ordergroei van meer dan 45 procent. "Analisten zitten daar nu dicht op met 851 miljoen bestellingen voor 2021. Maar deze voorspelling impliceert wel een fikse afvlakking van de groei van het aantal bestellingen in het tweede halfjaar", aldus Manders. "Want van de voorspelde 851 miljoen is al 412 miljoen gerealiseerd, dus we hebben nog 440 miljoen te gaan in het tweede halfjaar." IG schat in dat circa 210 miljoen hiervan in het afgelopen kwartaal zou moeten vallen, exclusief Grubhub.

ING heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway.com met een koersdoel van 125,00 euro.