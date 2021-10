Goldman Sachs haalt Ahold Delhaize van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft het advies voor Ahold Delhaize verlaagd van Kopen naar Neutraal, maar het koersdoel bleef onveranderd op 30,50 euro staan. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank. Goldman blikte vooruit naar de kwartaalrapportage van Ahold Delhaize op 10 november. De analisten rekenen op sterke cijfers, vooral dankzij de activiteiten in de VS. Goldman mikt op een omzetstijging van 5 procent op jaarbasis tot 18,8 miljard euro met een EBIT van 804 miljoen euro en dit laatste is 7 procent hoger dan de consensusverwachting. De afgelopen 18 maanden, sinds het dieptepunt van de coronacrisis, heeft Goldman Sachs continu de verwachtingen voor Ahold Delhaize opwaarts bijgesteld. Na dit kwartaal komt daar echter voorlopig een einde aan, zo voorzien de analisten. Vooral hogere inkoopkosten zijn daar de oorzaak van. Het aandeel is sinds eind 2019 meer dan 30 procent opgelopen, twee keer zo hard als de koersontwikkeling van sectorgenoten, en het aandeel heeft het koersdoel van de zakenbank inmiddels bijna bereikt. Dit is dan ook de aanleiding voor de adviesverlaging. Het aandeel Ahold Delhaize koerste dinsdag richting de klok van elf uur op de Amsterdamse beurs 2,5 procent lager naar 28,16 euro. Daarmee is het de grootste daler onder de hoofdfondsen. Bron: ABM Financial News

